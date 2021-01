Les Émirats prévoient d'accorder la citoyenneté aux investisseurs

DUBAI, 30 janvier (Reuters) - Les Émirats arabes unis (EAU) ont adopté des amendements qui permettraient à l'État du Golfe d'accorder la citoyenneté aux investisseurs et à d'autres professionnels, notamment des scientifiques, des médecins et leurs familles, a annoncé samedi le gouvernement.

"Le cabinet des Émirats arabes unis, les tribunaux locaux et les conseils exécutifs des Émirats nommeront les personnes éligibles à la citoyenneté selon des critères clairs définis pour chaque catégorie", a déclaré le dirigeant de Dubaï et vice-président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dans un message sur Twitter.

"La loi permet aux destinataires du passeport des EAU de conserver leur citoyenneté actuelle", a-t-il ajouté.

Il n'était pas possible de dire dans l'immédiat si les nouveaux titulaires de passeport bénéficieraient du système de protection sociale du pays. Les EAU, qui comptent environ 1,4 million de citoyens, dépensent des milliards de dollars chaque année pour l'éducation gratuite, les soins de santé, les prêts au logement et les subventions.

Les étrangers aux EAU ont généralement des visas renouvelables, valides pour quelques années seulement, liés à leur emploi. Récemment, le gouvernement a rendu sa politique des visas plus flexible en autorisant des durées de séjour plus longues à certains types d'investisseurs, d'étudiants et de professionnels.

L'année dernière, le gouvernement a étendu son système de visa "en or" - qui accorde une résidence de 10 ans dans l'État du Golfe - à certains professionnels, diplômés spécialisés et autres.

L'économie des EAU, important producteur de pétrole et de gaz, a souffert de la chute des prix du pétrole liée au coronavirus, ce qui a incité des dizaines de milliers d'expatriés à quitter le pays. (Aziz El Yaakoubi, version française Benjamin Mallet)