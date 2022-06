Les États-Unis acceptent d'envoyer des roquettes avancées à l'Ukraine

Les troupes russes se sont battues pour prendre le contrôle total de la ville industrielle orientale de Sievierodonetsk mercredi, alors que les États-Unis ont déclaré qu'ils fourniraient à l'Ukraine des roquettes avancées pour l'aider à forcer Moscou à négocier la fin de la guerre.

Le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis fourniraient à l'Ukraine des systèmes de roquettes et des munitions plus avancés afin qu'elle puisse "frapper plus précisément des cibles clés sur le champ de bataille".

"Nous avons agi rapidement pour envoyer à l'Ukraine une quantité importante d'armements et de munitions afin qu'elle puisse se battre sur le champ de bataille et être dans la position la plus forte possible à la table des négociations", a écrit M. Biden dans une tribune publiée dans le New York Times.

Un haut responsable de l'administration Biden a déclaré que les armes fournies comprendraient le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité M142 (HIMARS), dont le chef des forces armées ukrainiennes a déclaré il y a un mois qu'il était "crucial" pour contrer les attaques de missiles russes.

Répondant aux inquiétudes selon lesquelles de telles armes pourraient entraîner les États-Unis dans un conflit direct avec la Russie, de hauts responsables de l'administration ont déclaré que l'Ukraine avait donné l'assurance que les missiles ne seraient pas utilisés pour frapper en Russie.

"Ces systèmes seront utilisés par les Ukrainiens pour repousser les avancées russes sur le territoire ukrainien, mais ils ne seront pas utilisés sur des cibles en territoire russe", a déclaré le responsable américain aux journalistes.

Peu après l'annonce de la décision américaine, le ministère russe de la défense a déclaré que les forces nucléaires russes tenaient des exercices dans la province d'Ivanovo, au nord-est de Moscou, a rapporté l'agence de presse Interfax.

Quelque 1 000 militaires s'exerçaient à des manœuvres intenses en utilisant plus de 100 véhicules, dont des lanceurs de missiles balistiques intercontinentaux Yars, a indiqué le ministère cité.

Le rapport d'Interfax ne mentionne pas la décision des États-Unis de fournir de nouvelles armes.

La dernière promesse américaine d'armement pour l'Ukraine - qui s'ajoute aux milliards de dollars d'équipement déjà fournis, notamment des missiles anti-aériens et des drones - est intervenue alors que la Russie poursuivait son assaut pour s'emparer de la région orientale de Donbas, après avoir abandonné sa poussée antérieure vers Kiev depuis le nord.

Les troupes russes ont désormais pris le contrôle de la majeure partie de la ville industrielle orientale de Sievierodonetsk à Louhansk, l'une des deux provinces du Donbas, a déclaré mardi le gouverneur régional Serhiy Gaidai.

Presque toutes les infrastructures essentielles de Sievierodonetsk ont été détruites et 60 % des propriétés résidentielles ont été endommagées au-delà de toute réparation, a-t-il déclaré. Les bombardements russes avaient rendu impossible l'acheminement de l'aide ou l'évacuation des personnes.

Une victoire russe à Sievierodonetsk et dans sa ville jumelle de Lysychansk, de l'autre côté du fleuve Siverskyi Donets, apporterait le contrôle total de Luhansk, l'une des deux provinces orientales que Moscou revendique au nom des séparatistes.

Un dirigeant séparatiste pro-Moscou a déclaré que les mandataires russes avaient avancé plus lentement que prévu pour "maintenir l'infrastructure de la ville" et faire preuve de prudence autour de ses usines chimiques.

"Nous pouvons déjà dire qu'un tiers de Sievierodonetsk est déjà sous notre contrôle", a déclaré l'agence de presse étatique russe TASS, citant Leonid Pasechnik, le leader de la République populaire de Louhansk, pro-Moscou.

M. Gaidai a averti les habitants de Sievierodonetsk de ne pas quitter les abris anti-bombes en raison de ce qu'il a dit être une frappe aérienne russe sur un réservoir d'acide nitrique.

La force de police de la République populaire de Louhansk a déclaré que les forces ukrainiennes l'avaient endommagé. L'Ukraine et les séparatistes soutenus par la Russie ont échangé des accusations sur un incident similaire en avril.

Jan Egeland, secrétaire général de l'agence humanitaire Norwegian Refugee Council qui a longtemps opéré à partir de Sievierodonetsk, s'est dit "horrifié" par sa destruction.

Jusqu'à 12 000 civils restent pris dans les tirs croisés, sans accès suffisant à l'eau, à la nourriture, aux médicaments ou à l'électricité, a déclaré Egeland.

"Les bombardements quasi-constants obligent les civils à se réfugier dans des abris anti-bombes et des sous-sols, avec seulement quelques précieuses opportunités pour ceux qui tentent de s'échapper", a-t-il déclaré.

COLIS D'ARMES

L'Ukraine affirme que les armes envoyées par les États-Unis et d'autres pays depuis le début de l'invasion ont aidé à repousser les gains russes.

Les systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité font partie d'un paquet d'armes de 700 millions de dollars qui devrait être dévoilé par les États-Unis mercredi.

Ce paquet comprend des munitions, des radars de contre-feu, un certain nombre de radars de surveillance aérienne, des missiles antichars Javelin supplémentaires, ainsi que des armes antiblindage, ont indiqué des responsables.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a demandé davantage d'armes tout en reprochant à l'Union européenne, qui a accepté lundi de réduire les importations de pétrole russe, de ne pas avoir sanctionné plus tôt l'énergie en provenance de Russie.

L'UE a déclaré qu'elle interdirait les importations de pétrole russe par voie maritime. Les responsables ont déclaré que cela mettrait fin à deux tiers des exportations de pétrole russe vers l'Europe dans un premier temps, et à 90 % d'ici la fin de l'année.

En réponse à l'embargo pétrolier de l'UE, la Russie a élargi ses coupures de gaz vers l'Europe, faisant grimper les prix et intensifiant sa bataille économique avec Bruxelles.

Poutine a lancé son "opération spéciale" en février pour désarmer et "dénazifier" l'Ukraine. L'Ukraine et ses alliés occidentaux considèrent qu'il s'agit d'un prétexte sans fondement pour une guerre visant à s'emparer de territoires.

L'Ukraine accuse la Russie de crimes de guerre à grande échelle, de raser des villes et de tuer et violer des civils. La Russie nie ces accusations.