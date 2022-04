Les États-Unis accordent à l'Ukraine une aide militaire supplémentaire de 800 millions de dollars et y ajoutent des armes lourdes

Le dernier paquet, qui porte le total de l'aide militaire depuis l'invasion des forces russes en février à plus de 2,5 milliards de dollars, comprend des systèmes d'artillerie, des munitions d'artillerie, des véhicules blindés de transport de troupes et des navires de défense côtière sans pilote, a déclaré M. Biden dans un communiqué après un appel téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy.

M. Biden a déclaré qu'il avait également approuvé le transfert d'hélicoptères supplémentaires, affirmant que l'équipement fourni à l'Ukraine "a été crucial" alors qu'elle fait face à l'invasion.

"Nous ne pouvons pas nous reposer maintenant. Comme je l'ai assuré au président Zelenskyy, le peuple américain continuera à se tenir aux côtés du courageux peuple ukrainien dans sa lutte pour la liberté", a déclaré M. Biden.

Le nouveau paquet d'aide à la sécurité, selon le ministère de la Défense, comprend 11 hélicoptères Mi-17 qui avaient été prévus pour l'Afghanistan avant l'effondrement du gouvernement soutenu par les États-Unis et 18 obusiers de 155 mm, ainsi que des radars de contre-artillerie et 200 véhicules blindés de transport de troupes.

C'est la première fois que des obusiers sont fournis à l'Ukraine par les États-Unis.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que certains des systèmes, comme les obusiers et les radars, nécessiteront une formation supplémentaire pour les forces ukrainiennes.

"Nous sommes conscients de l'horloge et nous savons que le temps n'est pas notre ami", a déclaré M. Kirby lorsqu'on l'a interrogé sur la rapidité des livraisons.

La nouvelle aide - rapportée pour la première fois par Reuters mardi - sera financée en utilisant l'autorité présidentielle de retrait (Presidential Drawdown Authority, ou PDA), en vertu de laquelle le président peut autoriser le transfert d'articles et de services des stocks américains sans l'approbation du Congrès en réponse à une urgence.

John Spencer, major de l'armée américaine à la retraite et expert en guerre urbaine au sein du groupe de réflexion Madison Policy Forum, a déclaré qu'il était ravi de voir que les États-Unis envoyaient de l'artillerie et des munitions d'artillerie.

"Vous avez besoin de ces armes plus grandes et plus puissantes ... pour égaler ce que la Russie apporte pour essayer de prendre l'est de l'Ukraine", a déclaré Spencer à Reuters.

Alors que la nouvelle de la dernière assistance en matière de sécurité était connue, des cadres des principaux fabricants d'armes américains ont rencontré des responsables du Pentagone pour discuter des défis industriels dans l'éventualité d'un conflit prolongé en Ukraine.

Il s'agissait notamment de dirigeants de BAE Systems Plc, General Dynamics Corp, Lockheed Martin Corp, Huntington Ingalls Industries, L3Harris Technologies, Boeing Co, Raytheon Technologies Corp et Northrop Grumman Corp.

Zelenskiy a imploré les dirigeants américains et européens de fournir des armes et des équipements plus lourds alors que son pays fait face à une invasion qui a tué des milliers de personnes et en a déplacé des millions.

La Russie n'a pas été en mesure d'atteindre la plupart de ses objectifs militaires lors de l'invasion qui a duré sept semaines, car les Ukrainiens ont opposé une résistance plus féroce que prévu.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale" visant à détruire les capacités militaires de l'Ukraine et à capturer ce qu'elle considère comme de dangereux nationalistes, mais l'Ukraine et l'Occident affirment que la Russie a lancé une guerre d'agression non provoquée.

En Ukraine, mercredi, la Russie a déclaré avoir pris le contrôle du port de Marioupol et que plus de 1 000 marines ukrainiens s'étaient rendus dans la ville du sud-est de l'Ukraine, qui est encerclée et bombardée par les troupes russes depuis des semaines.