Les États-Unis accordent la priorité aux îles du Pacifique et citent la "coercition" de la Chine

Les États-Unis ont publié leur première stratégie pour les liens avec les nations insulaires du Pacifique jeudi, au deuxième jour d'un sommet avec les dirigeants de la région, s'engageant à les aider à lutter contre le changement climatique et à repousser ce qu'ils appellent la "coercition économique" de la Chine.

Alors que le président Joe Biden se préparait à rencontrer plus d'une douzaine de dirigeants et de représentants à Washington, le document stratégique a indiqué que son administration faisait de l'engagement plus profond avec leurs pays une priorité de politique étrangère.

"La prospérité et la sécurité des États-Unis dépendent du maintien de la liberté et de l'ouverture de la région du Pacifique", indique le document, notant que les pays insulaires du Pacifique sont confrontés à des défis urgents, notamment à la crise climatique, mais aussi à des tensions géopolitiques accrues.

"De plus en plus, ces répercussions comprennent la pression et la coercition économique exercées par la République populaire de Chine, qui risque de compromettre la paix, la prospérité et la sécurité de la région et, par extension, des États-Unis", a-t-il ajouté.

La Chine affirme que ses liens avec les pays insulaires du Pacifique sont fondés sur la coopération mutuelle, que la région n'est l'arrière-cour d'aucun pays et que les tentatives de Washington d'y susciter une opposition à la Chine échoueront.

Les dirigeants et les représentants de 14 États insulaires du Pacifique y participent. Leur itinéraire comprend un déjeuner au Congrès, une réunion dans l'après-midi avec Biden et un dîner à la Maison Blanche.

L'administration de M. Biden s'est engagée à fournir une aide "importante" pour résoudre les problèmes de climat, de santé et de sécurité maritime, et pour renforcer les liens de communication avec des partenaires américains comme le Japon, l'Australie et l'Inde.

Un haut responsable de l'administration a déclaré que les États-Unis investiraient plus de 810 millions de dollars dans des programmes élargis d'aide aux îles, en plus des plus de 1,5 milliard de dollars fournis au cours de la dernière décennie.

Ce chiffre inclut une demande d'accord d'assistance économique de 600 millions de dollars sur 10 ans annoncée précédemment au Congrès pour renforcer la résilience climatique et la sécurité maritime des États insulaires, selon une fiche d'information de l'administration.

Patricia O'Brien, spécialiste des îles du Pacifique à l'université Georgetown de Washington, a déclaré : "Cela semble beaucoup, mais quand c'est divisé entre tant de secteurs gouvernementaux, de nations et de territoires, cela ne semble pas si substantiel", a-t-elle déclaré.

Washington prévoit également d'entamer prochainement des discussions avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur un accord de coopération en matière de défense, selon la fiche d'information de la Maison Blanche.

Elle avait également accepté de fournir 2,8 millions de dollars pour intensifier la formation du FBI avec les îles du Pacifique, notamment en 2022 avec les îles Salomon, qui ont fait l'objet d'un examen minutieux plus tôt cette année pour avoir signé un accord de sécurité avec la Chine.

Cet accord comprenait des dispositions permettant à la police chinoise d'aider à maintenir l'ordre social et a alimenté les inquiétudes des États-Unis et de leurs alliés quant à la militarisation chinoise de la région.

Un projet non signé de déclaration du sommet, vu par Reuters, indique que les dirigeants ont décidé de renforcer leur partenariat et ont partagé une vision de la région où "la démocratie pourra s'épanouir".

La déclaration indique également que les États-Unis restent déterminés à répondre aux préoccupations des Îles Marshall en matière d'environnement et de santé, sans les relier spécifiquement aux essais nucléaires massifs effectués par les États-Unis dans les années 1940 et 1950. Elle a toutefois déclaré de manière générale que "nous reconnaissons, nous aussi, l'héritage nucléaire de la guerre froide".

Des sources ont déclaré plus tôt à Reuters que le département d'État s'était opposé à une référence explicite à la question nucléaire des îles Marshall lors de la négociation de la déclaration avec les pays insulaires plus tôt dans la semaine.

Cette question reste un point d'achoppement dans les pourparlers en cours entre les États-Unis et les Îles Marshall en vue de renouveler l'aide économique à ce pays qui abrite des installations militaires américaines cruciales, bien que Washington se soit engagé à essayer de parvenir à un accord d'ici la fin de l'année.

BATAILLE D'INFLUENCE

Le sommet marque la première fois que les États-Unis accueillent autant de dirigeants d'une région qu'ils considèrent comme leur arrière-cour maritime depuis la Seconde Guerre mondiale, mais dans laquelle la Chine a fait des avancées constantes.

Certaines des nations se sont plaintes d'être prises au milieu de la bataille d'influence des superpuissances.

Le document stratégique américain indique que la région est confrontée à des défis en matière de souveraineté, et ajoute que les États-Unis contribueront à garantir que les gouvernements et les peuples du Pacifique "disposent de l'autonomie et de la sécurité nécessaires pour promouvoir leurs propres intérêts."

Dans le cadre de ce plan, les États-Unis augmenteraient leur présence diplomatique et de défense dans la région, chercheraient à aider à lutter contre la pollution marine, la pêche illégale, le trafic de drogue et la sécurité des ports maritimes, collaboreraient avec des partenaires sur la modernisation des câbles sous-marins et promouvraient des partenariats de télécommunications "sûrs et fiables".

Cela comprendrait le retour des volontaires du Corps de la Paix des États-Unis à Fidji, Tonga, Samoa et Vanuatu cette année et l'exploration de missions dans d'autres pays, selon le document.

Washington a promis cette année d'ouvrir trois nouvelles ambassades dans la région - à Kiribati, Tonga et aux îles Salomon.

Derek Grossman, analyste de l'Indo-Pacifique à la RAND Corporation, a déclaré que Washington avait laissé languir les liens avec la région pendant des décennies, mais que cela avait commencé à changer ces dernières années et que le sommet en était un signe.

"Nous travaillons encore tous, de manière générale, sur la même partition, à savoir que nous ne voulons pas que les Chinois prennent pied militairement dans la région, et nous ne voulons pas qu'ils corrompent les institutions de la région", a-t-il déclaré. (Reportage de Michael Martina et David Brunnstrom ; Montage de Gerry Doyle et Howard Goller)