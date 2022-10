Les États-Unis accordent un milliard de dollars pour électrifier les flottes de bus scolaires

Ce financement est la première tranche de 5 milliards de dollars que l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) distribuera sur cinq ans dans le cadre d'un programme de bus scolaires propres créé par la loi bipartisane sur l'infrastructure en 2021.

Les remises soutiendront l'achat de 2 463 autobus, dont 95 % seront électriques, a précisé la Maison Blanche. Les près de 400 remises iront à des districts scolaires dans les 50 États.

Le programme de bus scolaires propres de l'EPA s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large de l'administration visant à moderniser les infrastructures des écoles publiques et à réduire la pollution causée par les anciens bus. Il contribue également à concrétiser les promesses du président américain Joe Biden de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de canaliser les investissements fédéraux vers les communautés mal desservies.

La transition vers une flotte d'autobus scolaires électriques à l'échelle nationale réduirait les émissions de gaz à effet de serre de 5,3 millions de tonnes par an, selon une étude du Public Interest Research Group, un organisme à but non lucratif. Cela équivaut à la mise hors service d'une centrale au charbon et demie pendant un an, selon un calculateur de l'EPA.

Le mois dernier, l'EPA a déclaré qu'elle doublerait presque ses 500 millions de dollars prévus pour les récompenses pour les bus propres cette année en raison de la demande écrasante des districts scolaires. Elle prévoit de débourser un autre milliard de dollars dans le cadre de ce programme l'année prochaine.