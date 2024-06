Les États-Unis ont accueilli mardi le ministre vietnamien de la planification et de l'investissement pour des discussions sur le renforcement de la coopération économique et ont déclaré que les liens étaient plus forts que jamais, quelques jours après que Hanoï a contrarié Washington en accueillant le président russe Vladimir Poutine.

Le département d'État a indiqué que le dialogue de cette semaine porterait sur la sécurité économique, les semi-conducteurs, le climat d'investissement, l'économie numérique, le cyberespace, l'énergie et les minéraux essentiels. L'année dernière, Washington a transformé les liens entre les États-Unis et le Viêt Nam en un "partenariat stratégique global".

La visite du président russe Vladimir Poutine au Viêt Nam la semaine dernière a suscité de vives critiques de la part des États-Unis. Washington a par la suite déclaré qu'il resterait concentré sur l'approfondissement des liens avec Hanoï, alors que les États-Unis s'efforcent de contrer la rivalité avec la Chine.

Les États-Unis doivent décider d'ici le 26 juillet s'ils élèvent le Viêt Nam au rang d'économie de marché, ce qui réduirait les droits antidumping punitifs imposés aux importations vietnamiennes, compte tenu de son statut actuel d'économie non marchande marquée par une forte influence de l'État.

"Les relations entre le Viêt Nam et les États-Unis sont, selon nous, aussi fortes qu'elles l'ont jamais été", a déclaré le sous-secrétaire américain à la croissance économique, à l'énergie et à l'environnement, Jose Fernandez.

Il a déclaré lors de la séance d'ouverture que les échanges commerciaux entre les États-Unis et le Viêt Nam s'élevaient aujourd'hui à 124 milliards de dollars, ce qui fait du Viêt Nam le neuvième partenaire des États-Unis en matière d'échanges de marchandises.

S'adressant au ministre vietnamien de la planification et de l'investissement, Nguyen Chi Dung, M. Fernandez a déclaré que les entreprises américaines étaient "très enthousiastes" à l'égard du Viêt Nam, mais il a ajouté :

"Nous devons garder à l'esprit que si les investisseurs sont enthousiastes à l'égard du Viêt Nam, nous voulons nous assurer qu'ils disposent de l'environnement réglementaire et décisionnel [...] dont ils ont besoin pour poursuivre leur expansion dans votre pays".

En janvier, M. Fernandez a déclaré au Viêt Nam que 15 entreprises américaines, dont des sociétés de semi-conducteurs, avaient manifesté leur intérêt pour un investissement de 8 milliards de dollars au Viêt Nam dans des infrastructures d'énergie propre, sous réserve des progrès réalisés par le pays en matière de règles sur les énergies renouvelables.

Le Viêt Nam souhaite attirer les fabricants de puces et stimuler son secteur des énergies renouvelables, mais il a du mal à adopter des règles permettant l'expansion de son industrie solaire et éolienne terrestre et le développement de parcs éoliens en mer.

Lundi, les États-Unis ont amélioré le classement du Viêt Nam dans un rapport sur le trafic d'êtres humains, tout en faisant part de leurs inquiétudes quant au fait que Hanoi n'a pas lancé d'enquêtes sur les fonctionnaires du gouvernement complices de crimes de trafic.

Hanoi a prévenu que le maintien du statut d'économie de marché serait très mauvais pour les relations bilatérales.

Les sidérurgistes américains, les crevettiers de la côte du golfe du Mexique et les producteurs de miel s'opposent à un reclassement, mais celui-ci est soutenu par les détaillants américains et certains autres groupes d'entreprises. (Reportage de Simon Lewis, David Brunnstrom ; Rédaction de David Gregorio)