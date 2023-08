Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré mardi qu'il ne pouvait pas confirmer une information selon laquelle l'Iran aurait ralenti son rythme d'accumulation d'uranium enrichi de qualité quasi militaire, mais qu'il accueillerait favorablement toute mesure iranienne visant à désamorcer sa "menace nucléaire croissante".

M. Blinken a également déclaré aux journalistes que l'assignation à résidence de détenus américains par l'Iran n'était liée à aucun autre aspect de la politique américaine à l'égard de l'Iran, qui, selon lui, reflète une stratégie de dissuasion, de pression et de diplomatie.

Jeudi, des sources ont déclaré que l'Iran pourrait libérer cinq citoyens américains détenus dans le cadre d'un accord visant à débloquer 6 milliards de dollars de fonds iraniens en Corée du Sud. L'Iran a autorisé quatre citoyens américains détenus à passer de la prison à l'assignation à résidence. Un cinquième était déjà assigné à résidence.

Le Wall Street Journal a rapporté vendredi que l'Iran avait considérablement ralenti le rythme auquel il accumulait de l'uranium enrichi de qualité quasi militaire et qu'il avait dilué une partie de son stock, ce qui pourrait contribuer à apaiser les tensions avec les États-Unis et à relancer des discussions plus larges sur le programme nucléaire iranien.

"Bien entendu, nous accueillerons favorablement toute mesure prise par l'Iran pour désamorcer la menace nucléaire croissante qu'il représente depuis que les États-Unis se sont retirés de l'accord sur le nucléaire iranien", a déclaré M. Blinken lors d'une conférence de presse, faisant allusion à l'abandon de cet accord par l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, en 2018.

Dans le cadre du plan d'action global conjoint (JCPOA) conclu en 2015 entre l'Iran et six grandes puissances, l'Iran avait accepté de limiter son programme nucléaire afin de rendre plus difficile l'obtention d'une arme atomique - une ambition qu'il nie - en échange d'un allègement des sanctions imposées par les États-Unis, l'Union européenne et les Nations unies.