Les procureurs américains de Manhattan ont dévoilé les charges pénales qui pèsent sur un homme d'affaires nigérian spécialisé dans la fintech, qui a récemment fait une offre infructueuse pour un club de football de la Premier League anglaise, en affirmant qu'il a menti aux investisseurs sur les finances de ses entreprises.

Odogwu Banye Mmobuosi, ancien codirecteur général de Tingo Group, a été inculpé de fraude en matière de valeurs mobilières, de faux documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et de complot dans un acte d'accusation rendu public mardi.

Les procureurs ont déclaré que l'accusé, connu sous le nom de Dozy, avait faussement fait croire que ses sociétés Tingo Mobile et Tingo Foods étaient des entreprises rentables générant des centaines de millions de dollars de revenus.

Mmobuosi a vendu ces entreprises au groupe Tingo et à Agri-Fintech Holdings, les a amenés à présenter faussement ses entreprises comme des "sociétés riches en liquidités et génératrices de revenus", et a dérobé des millions de dollars en détournant des liquidités et en vendant des actions à des prix gonflés, selon l'acte d'accusation.

Un avocat de Mmobuosi n'a pas pu être identifié dans l'immédiat. Le groupe Tingo, basé à Montvale, dans le New Jersey, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le stratagème présumé s'est produit de 2019 à 2023, ont déclaré les procureurs.

Mmobuosi a temporairement quitté son poste de codirecteur général du groupe Tingo le mois dernier, après que la SEC a déposé des accusations civiles l'accusant d'avoir orchestré une fraude "stupéfiante".

Selon la SEC, M. Mmobuosi a détourné au moins 16 millions de dollars du groupe Tingo et les a utilisés pour acheter des voitures de luxe, voyager en jet privé et tenter d'acheter l'équipe de football Sheffield United.

Selon la plainte de la SEC, Tingo Mobile est censé fournir des téléphones portables et des services connexes aux agriculteurs du Nigeria, tandis que Tingo Foods est un prétendu transformateur de produits alimentaires.

L'acte d'accusation a été rendu public près de sept mois après que le vendeur à découvert Hindenburg Research a accusé le groupe Tingo d'avoir "fabriqué" ses états financiers et contesté l'affirmation de Mmobuosi selon laquelle il aurait mis au point la première application de paiement mobile du Nigeria.