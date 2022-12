Les États-Unis accusent de fraude le manipulateur de crypto-monnaie Mango

Selon une plainte rendue publique mardi au tribunal fédéral de Manhattan, les transactions d'Avraham Eisenberg sur des contrats à terme liés au jeton crypto MNGO de Mango lui ont permis de retirer 110 millions de dollars en cryptomonnaies des dépôts d'autres investisseurs, sans intention apparente de rembourser les fonds.

Eisenberg n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire, et il n'est pas clair s'il a un avocat.

Mango est une bourse de cryptomonnaies décentralisée gérée par Mango DAO qui permet aux investisseurs de prêter, d'emprunter, d'échanger et d'utiliser l'effet de levier pour échanger des actifs en cryptomonnaies.

La plainte du 23 décembre signée par l'agent spécial du FBI Brandon Racz indique qu'Eisenberg a utilisé le 11 octobre deux comptes pour acheter et vendre simultanément des contrats à terme basés sur les valeurs relatives de MNGO et du stablecoin USD Coin (USDC).

En étant des deux côtés de la transaction, Eisenberg a gonflé artificiellement le prix du MNGO par rapport à l'USDC, ce qui lui a permis d'emprunter puis de retirer 110 millions de dollars de différentes cryptomonnaies, selon la plainte.

Mango a rapidement entamé des négociations avec Eisenberg et a conclu un accord pour récupérer 67 millions de dollars.

"Tous les déposants de mango seront indemnes", les détenteurs de jetons qui votent pour le règlement acceptant de ne "poursuivre aucune enquête criminelle ou gel de fonds une fois les jetons renvoyés", indiquait alors un post de la communauté.

Eisenberg a revendiqué la responsabilité de l'échange, selon la plainte, et a tweeté le 15 octobre que "l'échange sur lequel cela a eu lieu, Mango Markets, est devenu insolvable".

Il a également tweeté : "Je crois que toutes nos actions étaient des actions légales de marché ouvert, utilisant le protocole tel qu'il a été conçu, même si l'équipe de développement n'a pas pleinement anticipé toutes les conséquences de la définition des paramètres tels qu'ils sont."

Mango n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire. Le bureau du procureur américain Damian Williams à Manhattan n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'affaire est U.S. v. Eisenberg, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-mj-10337.