Les États-Unis accusent la Chine de multiplier les "provocations" en mer de Chine méridionale.

"Il y a une tendance claire et à la hausse des provocations de la RPC contre les revendicateurs de la mer de Chine méridionale et d'autres États opérant légalement dans la région", a déclaré Jung Pak, secrétaire adjoint adjoint pour l'Asie de l'Est au département d'État américain, lors d'un événement organisé par un groupe de réflexion américain, faisant référence à la République populaire de Chine.

M. Pak a déclaré au Center for Strategic and International Studies que les avions chinois s'étaient de plus en plus engagés dans des interceptions dangereuses d'avions australiens dans l'espace aérien international au-dessus de la mer de Chine méridionale et que, lors de trois incidents distincts au cours des derniers mois, ils avaient contesté les activités de recherche marine et d'exploration énergétique dans la zone économique exclusive des Philippines.