Les États-Unis ont inculpé des dirigeants du cartel de Sinaloa, basé au Mexique, pour avoir dirigé un trafic de fentanyl alimenté par des entreprises chimiques et pharmaceutiques chinoises, a déclaré vendredi le procureur général des États-Unis, Merrick Garland.

Trois fils de Joaquin "El Chapo" Guzman, l'ancien chef du cartel de Sinaloa aujourd'hui emprisonné aux États-Unis, figurent parmi les personnes inculpées, a indiqué M. Garland. Ovidio Guzman Lopez, l'un de ses fils, a été arrêté au Mexique et est en attente d'une procédure d'extradition, ont indiqué les procureurs fédéraux de Manhattan.

"Ils savent qu'ils empoisonnent et tuent des Américains. Ils s'en moquent parce qu'ils gagnent des milliards de dollars", a déclaré Anne Milgram, chef de la Drug Enforcement Administration, à propos des fils de M. Guzman. "Leur avidité est choquante et sans limites.

Les procureurs ont également inculpé quatre propriétaires de sociétés chinoises qui auraient fourni des produits chimiques précurseurs au cartel.

Vendredi, le département du Trésor américain a également imposé des sanctions à des entreprises chimiques basées en Chine, Wuhan Shuokang Biological Technology Co Ltd et Suzhou Xiaoli Pharmatech Co Ltd.