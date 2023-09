La Federal Trade Commission a poursuivi jeudi U.S. Anesthesia Partners et une société d'investissement devant un tribunal fédéral du Texas, les accusant, dans une nouvelle plainte, de restreindre la concurrence afin de faire monter les prix pour les patients.

La plainte déposée par l'agence devant le tribunal fédéral de Houston indique que la société de capital-investissement Welsh, Carson, Anderson & Stowe, axée sur la santé et la technologie, a mené une "stratégie de roll-up" consistant à racheter des cabinets d'anesthésie au Texas. Cette stratégie a fait de la société U.S. Anesthesia Partners (USAP), détenue par des médecins et créée il y a plus de dix ans, le fournisseur dominant de l'État, selon la FTC.

Lina Khan, présidente de la FTC nommée par M. Biden, s'était engagée à examiner ce qu'elle a qualifié d'"influence croissante" du capital-investissement sur la concurrence et la protection des consommateurs. L'agence veille à l'application de la législation antitrust, et cette action en justice est considérée comme le premier litige portant sur la stratégie de consolidation d'une société de capital-investissement.

"La FTC continuera d'examiner et de contester les acquisitions en série, les regroupements et autres schémas de consolidation furtifs qui sapent illégalement la concurrence loyale et nuisent au public américain", a déclaré Mme Khan dans un communiqué publié jeudi.

Selon l'action en justice, U.S. Anesthesia Partners a augmenté les tarifs de chaque nouveau groupe acheté, obligeant les patients à payer plus cher qu'auparavant pour le même médecin.

Dans une déclaration, U.S. Anesthesia Partners a nié les allégations de la FTC et a déclaré qu'elle était en concurrence avec des groupes de petite et de grande taille ainsi qu'avec des anesthésistes individuels dans tout le Texas. La société a déclaré qu'elle "se défendra vigoureusement contre les allégations erronées de la FTC".

Le groupe a déclaré que ses remboursements pour les services d'anesthésie sont conformes aux pratiques du secteur.

Dans un communiqué, Welsh Carson s'est dit déçu par l'action injustifiée de la FTC et l'a accusée "d'utiliser le contentieux pour poursuivre des théories politiques radicales".

Selon la FTC, U.S. Anesthesia Partners est surtout présent au Texas et opère dans sept autres États, dont la Floride.

L'action en justice de 106 pages indique qu'elle cherche à obtenir une injonction permanente contre "un comportement similaire et connexe".

Dans un communiqué, la commission du commerce a déclaré que la "position dominante de U.S. Anesthesia Partners a coûté aux Texans des dizaines de millions de dollars de plus chaque année en services d'anesthésie qu'avant la création de USAP".

L'affaire est la suivante : Federal Trade Commission v. U.S. Anesthesia Partners Inc and Welsh, Carson, Anderson & Stowe et al, U.S. District Court for the Southern District of Texas, No. 4:23-cv-03560.