Les États-Unis achèvent de renommer 650 lieux pour en supprimer le terme désobligeant

Le département de l'Intérieur avait déclaré en novembre de l'année dernière qu'il entamait un processus visant à supprimer ce mot, un terme désignant les femmes indigènes que les Amérindiens trouvent offensant.

"Je ressens une profonde obligation d'utiliser ma plate-forme pour veiller à ce que nos terres et eaux publiques soient accessibles et accueillantes. Cela commence par la suppression des noms racistes et péjoratifs qui ornent depuis trop longtemps les sites fédéraux", a déclaré dans un communiqué la secrétaire d'État à l'Intérieur, Deb Haaland, première Amérindienne à diriger une agence ministérielle.

L'Intérieur a déclaré qu'un groupe de travail établi pour superviser les changements de noms avait reçu plus de 1 000 recommandations, dont des centaines dans le cadre de consultations avec près de 70 tribus.

L'agence a publié la liste des nouveaux noms sur un site Web du ministère. Les changements incluent le changement de nom de la "Squaw Valley" de Californie, site des Jeux olympiques d'hiver de 1960, en "Olympic Valley".

Dans le cadre d'un processus distinct, Interior sollicite également l'avis du public sur d'autres termes dérogatoires dans les noms de lieux fédéraux.