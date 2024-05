Le Niger et les États-Unis sont parvenus à un accord sur le retrait des troupes américaines de ce pays d'Afrique de l'Ouest, un processus qui a déjà commencé et qui s'achèvera le 15 septembre, ont indiqué les deux pays dans un communiqué commun.

Le mois dernier, la junte au pouvoir au Niger a demandé aux États-Unis de retirer leurs quelque 1 000 militaires du pays. Jusqu'au coup d'État de l'année dernière, le Niger était un partenaire clé de Washington dans la lutte contre les insurgés de la région du Sahel, qui ont tué des milliers de personnes et en ont déplacé des millions d'autres.

L'accord entre le ministère nigérien de la défense et le département américain de la défense, conclu à l'issue d'une commission de cinq jours, garantit la protection des troupes américaines jusqu'à leur retrait et établit des procédures visant à faciliter l'entrée et la sortie du personnel américain au cours du processus de retrait.

"Le ministère nigérien de la défense et le département américain de la défense rappellent les sacrifices communs des forces nigériennes et américaines dans la lutte contre le terrorisme et se félicitent des efforts mutuels consentis pour le renforcement des forces armées nigériennes", ont-ils déclaré dans un communiqué conjoint.

"Le retrait des forces américaines du Niger n'affecte en rien la poursuite des relations entre les Etats-Unis et le Niger dans le domaine du développement. Aussi, le Niger et les Etats-Unis s'engagent à poursuivre le dialogue diplomatique pour définir l'avenir de leurs relations bilatérales".

La décision du Niger de demander le retrait des troupes américaines est intervenue à la suite d'une réunion tenue à Niamey à la mi-mars, au cours de laquelle de hauts fonctionnaires américains ont fait part de leurs préoccupations concernant des questions telles que l'arrivée attendue des forces russes et les informations selon lesquelles l'Iran chercherait des matières premières dans le pays, notamment de l'uranium.

Le personnel militaire russe a depuis lors pénétré dans une base aérienne au Niger qui accueille des troupes américaines.