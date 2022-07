Les États-Unis affirment que 2 Congolais plaident coupable de trafic d'ivoire et de corne de rhinocéros

Herdade Lokua, 34 ans, et Jospin Mujangi, 32 ans, originaires de Kinshasa, en République démocratique du Congo, ont été arrêtés en novembre dernier à l'extérieur de Seattle avant qu'un grand jury fédéral ne les inculpe de complot, blanchiment d'argent, contrebande et violations légales pour ce trafic.

"En plaidant coupable, les deux accusés ont admis qu'à partir de novembre 2019, ils ont accepté de faire de la contrebande d'ivoire d'éléphant, de corne de rhinocéros blanc et d'écailles de pangolin vers les États-Unis", a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué.

Ils ont travaillé avec un intermédiaire pour négocier les ventes et coordonner les importations à Seattle, a précisé le ministère de la Justice, ajoutant qu'entre août 2020 et septembre 2020, Lokua et Mujangi ont expédié trois colis contenant environ 49 livres (22 kg) d'ivoire depuis Kinshasa.

Selon l'Organisation mondiale de la faune, la viande du pangolin, souvent appelé "fourmilier écailleux", est considérée comme un mets délicat et leurs écailles sont utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise, ce qui en fait l'un des mammifères les plus trafiqués au monde.

Reuters n'a pas pu contacter immédiatement les représentants de Lokua et Mujangi.