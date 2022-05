Les États-Unis affirment que l'approche de la Turquie concernant la candidature de la Suède et de la Finlande à l'OTAN n'est pas un sujet bilatéral

La Finlande et la Suède déclarent avoir été poussées à rejoindre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord par l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, renversant ainsi des générations de non-alignement militaire pour provoquer le plus grand bouleversement de la sécurité européenne depuis des décennies.

La Turquie a surpris ses alliés de l'OTAN la semaine dernière en s'opposant à ce mouvement, pressant la Suède de cesser de soutenir les militants kurdes qu'elle considère comme faisant partie d'un groupe terroriste. Elle a pressé la Suède et la Finlande de lever leurs interdictions sur certaines ventes d'armes à la Turquie.

Bien que le problème soit officiellement entre la Suède, la Finlande et la Turquie, de nombreux analystes ont déclaré que le président turc Tayyip Erdogan pourrait chercher à profiter de ce moment pour pousser Washington à agir sur certaines des questions de longue date qui ont pesé sur les liens bilatéraux entre les deux alliés de l'OTAN.

Ces questions comprennent la fin du soutien américain à la milice kurde en Syrie qu'Ankara considère comme des terroristes, la levée des sanctions américaines imposées après l'achat par Ankara du système de défense russe S-400 ainsi que l'accélération potentielle de la demande d'achat de F-16 par Ankara.

"La question de l'approche de la Turquie à l'égard de l'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède, ce n'est pas une question bilatérale entre les États-Unis et la Turquie", a déclaré le porte-parole du département d'État, Ned Price, lors d'une conférence téléphonique.

Ses commentaires sont similaires à ceux du conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, qui a déclaré jeudi aux journalistes que "ce n'est pas une question américaine", mais a ajouté que Washington voulait la voir résolue et qu'il était prêt à prendre des mesures pour l'appuyer.

Les dirigeants occidentaux se sont dits confiants que les objections d'Ankara ne constitueront pas un obstacle au processus d'adhésion à l'OTAN des pays nordiques, sans préciser comment la position de la Turquie pourrait être modifiée.

"De leur côté, la Finlande et la Suède travaillent directement avec la Turquie, mais nous discutons également de cette question avec la Turquie", a déclaré M. Price, sans donner plus de détails sur ces discussions, à part le fait que le secrétaire d'État Antony Blinken et son homologue turc Mevlut Cavusoglu ont eu une conversation "bonne et constructive" mercredi à New York.

"Nous restons convaincus que les préoccupations de la Turquie seront prises en compte et que nous serons en mesure de parvenir à un consensus en tant qu'alliance sur le processus d'adhésion de la Finlande et de la Suède", a ajouté M. Price.