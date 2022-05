Les États-Unis affirment que l'exercice de bombardement de la Chine et de la Russie montre la profondeur de leur alignement

Le ministère russe de la défense a confirmé plus tôt la patrouille conjointe qui, selon lui, a duré 13 heures au-dessus des mers du Japon et de Chine orientale et a impliqué des bombardiers stratégiques russes Tu-95 et chinois Xian H-6.

Des avions des forces aériennes japonaises et sud-coréennes ont suivi les jets russes et chinois pendant une partie de l'exercice, selon la Russie.

Selon le responsable américain, il s'agit du premier exercice militaire conjoint entre la Chine et la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 24 février, et il intervient à la fin du voyage du président américain Joe Biden dans la région.

"Nous pensons que cela montre que la Chine continue à vouloir s'aligner étroitement sur la Russie, y compris par le biais d'une coopération militaire", a déclaré le fonctionnaire, ajoutant que de telles actions doivent être planifiées longtemps à l'avance.

"La Chine ne s'éloigne pas de la Russie. Au contraire, l'exercice montre que la Chine est prête à aider la Russie à défendre son est pendant que la Russie se bat dans son ouest", a déclaré la personne.

Le haut fonctionnaire de l'administration a ajouté que l'exercice de bombardement indiquait que la Russie se tiendrait aux côtés de la Chine dans ses conflits territoriaux avec ses voisins en mer de Chine orientale et méridionale.

Il n'a pas été précisé si les exercices étaient prévus pour coïncider avec le premier voyage de M. Biden en tant que président en Asie, où il a rendu visite à ses alliés, la Corée du Sud et le Japon, et a rejoint mardi les dirigeants des pays démocratiques que sont le Japon, l'Inde et l'Australie - collectivement connus sous le nom de "Quad" - pour leur deuxième sommet en personne.

Au cours de ce voyage, destiné en partie à contrer l'influence croissante de la Chine dans la région, M. Biden a souligné que les États-Unis se tiendront aux côtés de leurs alliés et partenaires pour faire pression en faveur d'une région indo-pacifique libre et ouverte.

Pékin et Moscou ont déclaré un partenariat "sans limites" quelques semaines seulement avant que le président russe Vladimir Poutine n'envahisse l'Ukraine, et la Chine a refusé de condamner ce geste.

Les deux pays ont mené de tels exercices dans le passé, y compris ce que la Russie a déclaré être leur première patrouille aérienne conjointe à longue portée dans la région en 2019. En août, ils ont tenu des exercices militaires à grande échelle en Chine, impliquant plus de 10 000 soldats.

Les responsables américains disent qu'ils n'ont toujours pas d'indication que Pékin a fourni un soutien matériel à la guerre de la Russie en Ukraine, un geste qu'ils ont averti qu'il pourrait déclencher des sanctions sur la Chine semblables à certaines des mesures radicales que Washington et ses alliés ont prises contre Moscou.