Les États-Unis affirment que la Russie utilise un "bouclier nucléaire" en Ukraine et risque un terrible accident.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que Washington était "profondément préoccupé" par le fait que la centrale de Zaporizhzhia, dont la Russie a été accusée d'avoir tiré des obus dangereusement près en mars, était désormais une base militaire russe utilisée pour tirer sur les forces ukrainiennes voisines.

"Il est évident que les Ukrainiens ne peuvent pas riposter, de peur qu'il n'y ait un terrible accident impliquant la centrale nucléaire", a déclaré M. Blinken aux journalistes après les discussions sur la non-prolifération nucléaire aux Nations unies à New York lundi.

Les actions de la Russie vont au-delà de l'utilisation d'un "bouclier humain", a déclaré M. Blinkens, en parlant de "bouclier nucléaire".

Lors des discussions de New York, le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Mykola Tochytskyi, a déclaré que "des actions conjointes robustes sont nécessaires pour empêcher une catastrophe nucléaire" et a appelé la communauté internationale à "fermer le ciel" au-dessus des centrales nucléaires ukrainiennes avec des systèmes de défense aérienne.

L'invasion de l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine le 24 février a déclenché le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, faisant des milliers de morts, déplaçant des millions de personnes et laissant de grandes parties de l'Ukraine en ruines.

La guerre a également provoqué une crise alimentaire mondiale, la Russie et l'Ukraine produisant environ un tiers du blé mondial, et les sanctions occidentales contre la Russie, un important fournisseur d'énergie à l'Europe, ont provoqué une crise énergétique mondiale.

LES PREMIERS NAVIRES CÉRÉALIERS

Le premier navire à transporter des céréales ukrainiennes à travers la mer Noire depuis que la Russie a envahi l'Ukraine il y a cinq mois a quitté le port d'Odesa pour le Liban lundi dans le cadre d'un accord de passage sécurisé.

La traversée a été rendue possible après que la Turquie et les Nations unies ont négocié un accord d'exportation de céréales et d'engrais entre la Russie et l'Ukraine le mois dernier - une rare percée diplomatique dans un conflit qui s'est transformé en une longue guerre d'usure.

Le navire Razoni, battant pavillon de la Sierra Leone, se dirigera vers le port de Tripoli, au Liban, après avoir transité par le détroit turc du Bosphore, qui relie la mer Noire, dominée par la marine russe, à la Méditerranée. Il transporte 26 527 tonnes de maïs.

Mais il reste encore des obstacles à surmonter avant que des millions de tonnes de céréales ukrainiennes ne quittent les ports de la mer Noire, notamment le déminage et la création d'un cadre permettant aux navires de pénétrer en toute sécurité dans la zone de conflit et de prendre des cargaisons.

Les Nations unies ont mis en garde contre le risque de multiples famines cette année en raison de la guerre en Ukraine.

Connue comme le grenier à blé de l'Europe, l'Ukraine espère exporter 20 millions de tonnes de céréales conservées dans des silos et 40 millions de tonnes de la récolte en cours, initialement à partir d'Odessa et des villes voisines de Pivdennyi et Chornomorsk, afin d'aider à vider les silos pour la nouvelle récolte.

Moscou a qualifié le départ du Razoni de nouvelle "très positive", mais elle a nié toute responsabilité dans la crise alimentaire, affirmant que les sanctions occidentales ont ralenti ses exportations et accusant l'Ukraine de poser des mines sous-marines à l'entrée de ses ports.

La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'avoir posé les mines qui flottent maintenant dans la mer Noire, dérivant loin des côtes ukrainiennes. Des équipes de plongeurs militaires roumains, bulgares et turcs ont désamorcé celles qui se sont retrouvées dans leurs eaux.

L'AVANCÉE DE LA RUSSIE

La Russie a envahi l'Ukraine dans ce qu'elle a appelé une "opération spéciale" pour démilitariser son voisin. L'Ukraine et les nations occidentales ont rejeté cette idée comme un prétexte sans fondement pour la guerre.

Après avoir échoué à capturer la capitale Kiev au début de la guerre, la Russie vise maintenant à s'emparer de la région orientale de Donbas, composée de Donetsk et de Louhansk, partiellement occupée par les séparatistes soutenus par la Russie avant l'invasion, et à s'emparer d'une plus grande partie du sud, ayant déjà annexé la Crimée à l'Ukraine en 2014.

Le conseiller présidentiel ukrainien Oleksiy Arestovych a déclaré dans une interview mise en ligne qu'environ 22 000 soldats russes se préparaient à avancer sur les villes de Kriviy Rih et Mykolaiv, où une force ukrainienne "suffisamment importante" les attendait.

Dans la région de Kherson, qui est en grande partie sous contrôle russe, les troupes ukrainiennes avaient libéré une cinquantaine de villes, a déclaré Yuri Sobolevsky, chef adjoint du conseil régional évincé de Kherson.

"Les troupes russes dans la région de Kherson subissent des pertes considérables. Il y en a maintenant plus de 300 dans un hôpital militaire que les Russes ont installé dans un hôpital civil de la ville de Beryslav", a écrit Sobolevsky sur Telegram. "Environ 40 médecins ont été amenés de Russie pour doter l'hôpital en personnel".

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier le rapport sur le champ de bataille.

Serhiy Gaidai, gouverneur de la région de Luhansk, qui est presque entièrement sous contrôle russe, a déclaré que des combattants étrangers arrivaient.

"Nous avons remarqué que de plus en plus de sociétés militaires privées arrivent dans la région - le groupe Wagner", a déclaré Gaidai à la télévision ukrainienne, ajoutant que ces forces irrégulières étaient motivées par "l'argent et le pillage".

La société militaire privée russe Wagner s'est probablement vu attribuer la responsabilité de secteurs spécifiques de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine, peut-être parce que la Russie est confrontée à une importante pénurie d'infanterie de combat, a déclaré le ministère britannique de la Défense dans une mise à jour des renseignements vendredi.

Gaidai a déclaré que les partisans détruisaient les infrastructures clés, y compris les réseaux de gaz et d'eau, dans les villes meurtries de Luhansk pour ralentir les forces russes.