Le ministère américain de la justice a affirmé mardi que le cartel mexicain de Sinaloa s'est associé à des groupes basés en Californie et liés à des banques clandestines chinoises pour blanchir plus de 50 millions de dollars provenant du trafic de stupéfiants.

Le ministère de la justice a indiqué qu'il avait travaillé en étroite collaboration avec les services répressifs du Mexique et de la Chine et que ces pays avaient récemment arrêté des fugitifs cités dans un nouvel acte d'accusation, qui a été levé lundi, et qui avaient fui les États-Unis après avoir été inculpés l'année dernière.

POURQUOI C'EST IMPORTANT ?

Les États-Unis ont cherché à obtenir une coopération accrue de la part du Mexique et de la Chine afin d'endiguer la circulation des drogues illicites, qui sont à l'origine d'un grand nombre de décès par overdose aux États-Unis chaque année. Washington et Pékin ont cherché à coopérer dans un contexte de relations bilatérales tendues.

Le cartel de Sinaloa, l'une des organisations criminelles les plus puissantes du Mexique, a également été la cible de sanctions américaines.

CITATIONS CLÉS

Le ministère de la Justice a annoncé un nouvel acte d'accusation de 10 chefs d'accusation contre des associés du cartel de Sinaloa basés à Los Angeles, à la suite d'une "enquête de plusieurs années".

"Cette enquête de la DEA a mis au jour un partenariat entre des associés du cartel de Sinaloa et un syndicat criminel chinois opérant à Los Angeles et en Chine pour blanchir l'argent de la drogue. Le blanchiment de l'argent de la drogue donne au cartel de Sinaloa les moyens de produire et d'importer son poison mortel aux États-Unis", a déclaré Martin Estrada, procureur du district central de Californie, dans un communiqué.

L'acte d'accusation complémentaire incrimine un total de 24 défendeurs pour "un chef d'accusation de conspiration pour aider et encourager la distribution de cocaïne et de méthamphétamine, un chef d'accusation de conspiration pour blanchir des instruments monétaires, et un chef d'accusation de conspiration pour opérer une entreprise de transmission de fonds sans licence".

CONTEXTE

Le ministère de la justice a affirmé qu'un réseau de blanchiment d'argent lié au cartel de Sinaloa collectait et traitait - avec l'aide d'un groupe de transmission de fonds basé en Californie et ayant des liens avec les banques clandestines chinoises - de grandes quantités de produits de la drogue en monnaie américaine dans la région de Los Angeles.

Selon le ministère de la justice, ils auraient ensuite dissimulé le produit de leur trafic de drogue et auraient permis aux membres du cartel au Mexique et ailleurs d'avoir accès au produit généré aux États-Unis.

Les forces de l'ordre ont également saisi 5 millions de dollars de stupéfiants, 302 livres de cocaïne, 92 livres de méthamphétamine, 3 000 pilules d'ecstasy, trois fusils semi-automatiques avec des chargeurs de grande capacité et huit armes de poing semi-automatiques.

SUIVI

Vingt des personnes inculpées dans l'acte d'accusation complémentaire devraient comparaître devant le tribunal de district de Los Angeles dans les semaines à venir. L'une d'entre elles a été traduite en justice lundi.