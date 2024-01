Les États-Unis espèrent une continuité dans les relations entre Taïwan et les États-Unis sous la nouvelle administration taïwanaise et l'engagement des États-Unis envers l'île est "solide comme le roc", a déclaré lundi un ancien haut fonctionnaire américain à la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen.

Lai Ching-te, du parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir à Taïwan, a remporté l'élection présidentielle samedi, comme prévu, et prendra ses fonctions le 20 mai.

En signe de soutien au gouvernement, un haut responsable de l'administration a déclaré la semaine dernière que le président Joe Biden envisageait d'envoyer une délégation non officielle sur l'île revendiquée par la Chine. Le gouvernement de Taïwan rejette les revendications de souveraineté de Pékin.

L'administration Biden a craint que l'élection, la transition et la nouvelle administration n'entraînent une escalade des tensions avec Pékin, qui a exercé des pressions militaires et économiques sur Taïwan pour qu'elle fasse valoir ses revendications de souveraineté.

En rencontrant Mme Tsai au bureau présidentiel, l'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Stephen Hadley, a déclaré qu'il était là pour transmettre les félicitations du peuple américain à l'occasion de l'élection.

"La démocratie taïwanaise est un exemple pour le monde entier", a déclaré M. Hadley, dans des commentaires publiés par le bureau de Mme Tsai.

"Nous sommes honorés d'avoir l'occasion de vous rencontrer aujourd'hui pour réaffirmer que l'engagement américain envers Taïwan est solide comme le roc, fondé sur des principes et bipartisan, et que les États-Unis sont aux côtés de leurs amis", a-t-il ajouté.

M. Hadley a déclaré qu'il se réjouissait de rencontrer M. Lai et d'autres dirigeants politiques.

"Nous espérons que les relations entre Taïwan et les États-Unis se poursuivront sous la nouvelle administration et que des efforts communs seront déployés pour préserver la paix et la stabilité entre les deux rives du détroit.

La Chine, qui n'a jamais renoncé à recourir à la force pour placer Taïwan sous son contrôle, a critiqué plusieurs pays qui ont félicité M. Lai pour sa victoire électorale, estimant qu'ils n'avaient pas à s'immiscer dans les affaires de la Chine.

Le gouvernement taïwanais estime que Pékin n'a pas le droit de parler au nom des habitants de l'île ni de les représenter sur la scène internationale.