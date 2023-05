Les États-Unis ont lancé mardi un programme visant à défendre les journalistes du monde entier contre les menaces juridiques destinées à faire taire les voix critiques, une tactique de plus en plus répandue que la haute responsable de l'aide américaine, Samantha Power, a qualifiée de "guerre juridique".

Mme Power, administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a annoncé le programme Bouclier de Reporters lors d'un événement organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse aux Nations unies.

"De nombreux médias indépendants n'ont pas les moyens d'être poursuivis en justice, ce qui les pousse à mettre la clé sous la porte ou à s'autocensurer pour éviter de susciter l'intérêt de ceux qui pourraient les prendre pour cible", a-t-elle déclaré. "Les dirigeants corrompus savent tout cela, c'est pourquoi ils ont de plus en plus recours à la guerre juridique.

L'USAID a déclaré qu'elle prévoyait de travailler avec le Congrès pour fournir jusqu'à 9 millions de dollars pour le programme Reporters Shield qui sera géré conjointement par le Organized Crime and Corruption Reporting Project et le Cyrus R. Vance Center for International Justice.

"Pour résister à la loi, les journalistes et les médias ont besoin d'une protection solide, d'une formation leur permettant d'éviter les poursuites judiciaires et de ressources pour engager des avocats et couvrir les frais de justice", a déclaré M. Power.

L'USAID a indiqué que Reporters Shield serait un programme d'adhésion et que les organisations paieraient une cotisation annuelle basée sur des facteurs tels que l'emplacement de l'organe de presse et le nombre d'articles qu'il produit par an.