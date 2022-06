Les États-Unis ajoutent les usines d'avions russes à la liste noire économique

Les restrictions à l'exportation font partie d'une série de nouvelles sanctions imposées par Washington jeudi en réponse à la guerre de la Russie en Ukraine, y compris des interdictions visant d'autres oligarques russes et membres de l'élite du pays.

Elles incluent 70 sociétés russes et d'autres entités comme plusieurs unités de l'Académie russe des sciences, notamment l'Institut A.A. Kharkevich pour les problèmes de transmission de l'information et l'Institut V.A. Trapeznikov des sciences du contrôle, ainsi qu'une entité du Belarus.

Les entreprises ajoutées comprennent plusieurs usines d'aviation et la Voronezh Joint Stock Aircraft Company, l'une des plus grandes usines russes d'avions de passagers et de fret, selon plusieurs rapports de recherche.

A également été ajoutée l'usine d'aviation d'Irkoutsk, qui a fabriqué près de 7 000 avions de plus de 20 types depuis 1934 et produit la famille d'avions de ligne MC-21.

Au total, le département du commerce a maintenant ajouté 322 entités à sa liste noire économique pour soutien à l'armée russe depuis février.

"Les États-Unis et nos partenaires internationaux ont mis en place des restrictions fortes et générales sur la capacité de la Russie à obtenir les articles et les technologies dont elle a besoin pour soutenir son agression militaire", a déclaré le sous-secrétaire au commerce pour l'industrie et la sécurité, Alan Estevez.

Sur les 71, 66 ont été déterminés comme étant des utilisateurs finaux militaires. Ont également été ajoutés la branche du complexe aéronautique Ilyushin, l'institution de construction navale de Saint-Pétersbourg et le bureau de recherche spécial pour l'automatisation des recherches marines de la branche Far East de l'Académie russe des sciences.