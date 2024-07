Les États-Unis ont ajouté mardi six entreprises à leur liste de restrictions commerciales, dont quatre pour leurs liens avec l'entraînement des forces militaires chinoises, selon un communiqué du gouvernement.

Deux de ces entreprises se trouvent en Chine, une en Afrique du Sud, deux aux Émirats arabes unis et une au Royaume-Uni.

Global Training Solutions Limited et Smartech Future Limited, toutes deux en Chine, ainsi que Grace Air (Pty) Ltd et Livingston Aerospace Limited du Royaume-Uni, ont été ajoutées en raison de leurs liens avec la Test Flying Academy d'Afrique du Sud et de l'entraînement des forces militaires chinoises à l'aide de sources occidentales et de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), selon le communiqué.

"Cette activité est contraire à la sécurité nationale et aux intérêts de la politique étrangère des États-Unis.

Les sociétés Mega Fast Cargo et Mega Technique Trading des Émirats arabes unis pour leur comportement évasif et l'expédition par Mega Fast Cargo de marchandises d'origine américaine vers la Russie.

Les entreprises inscrites sur la liste des restrictions commerciales, connue sous le nom de "Entity List" du ministère du commerce, doivent obtenir des licences pour leur expédier des marchandises et des technologies américaines, licences qui leur seront probablement refusées.