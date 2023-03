Les États-Unis allouent 315 millions de dollars pour stimuler l'accès aux énergies propres dans les communautés rurales et tribales.

Une loi bipartisane sur les infrastructures, signée par le président Joe Biden en 2021, a affecté 300 millions de dollars aux communautés éloignées de moins de 10 000 habitants, plus 15 millions de dollars pour un concours de prix visant à les aider à renforcer leurs capacités en matière de nouveaux systèmes énergétiques.

L'annonce signifie que les communautés peuvent désormais demander un financement fédéral à frais partagés de 5 à 10 millions de dollars pour des projets de démonstration sur un seul site et jusqu'à 100 millions de dollars pour des projets multi-communautaires afin d'accroître l'accessibilité énergétique et de renforcer la résilience climatique.

"Le DOE redouble d'efforts pour s'assurer que tous les Américains, en particulier ceux des régions rurales et éloignées, puissent profiter des avantages en matière de santé publique et d'économie qui découlent de la transition vers un avenir énergétique propre", a déclaré Jennifer Granholm, secrétaire d'État à l'énergie, dans un communiqué.

Environ un Américain sur six vit dans des communautés rurales ou éloignées, qui ont tendance à se débattre avec des factures d'énergie disproportionnées et un service énergétique peu fiable en raison de leur éloignement des grands systèmes de transmission et de leur faible densité de population.

Le manque d'énergie fiable pour les tribus et les communautés rurales est souvent un obstacle au développement économique.

Le financement vise à fournir à ces communautés des projets admissibles pour améliorer la transmission et la distribution du réseau électrique, moderniser les installations de production d'électricité existantes et augmenter l'efficacité énergétique.

Le secrétaire adjoint à l'énergie des États-Unis, David Turk, a annoncé la disponibilité du financement lors de la convention de la Fédération des indigènes d'Alaska (Alaska Day Convention).

Le financement sera réparti entre neuf régions géographiques représentant différents problèmes d'accès à l'énergie, schémas météorologiques et impacts climatiques. Les projets doivent inclure des plans garantissant que les bénéfices seront répartis équitablement entre les communautés affectées.