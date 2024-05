Le bureau du représentant américain au commerce a indiqué mercredi que certaines des fortes augmentations des droits de douane sur une série d'importations chinoises, notamment les batteries de véhicules électriques, les puces informatiques et les produits médicaux, entreront en vigueur le 1er août, à l'issue d'une période de consultation de 30 jours.

Le président Joe Biden maintiendra les droits de douane mis en place par son prédécesseur républicain Donald Trump et en augmentera d'autres, notamment en quadruplant les droits de douane sur les véhicules électriques, qui passeront à plus de 100 %, et en doublant les droits de douane sur les semi-conducteurs, qui passeront à 50 %.

Les nouvelles mesures concernent 18 milliards de dollars de marchandises chinoises importées, notamment de l'acier et de l'aluminium, des semi-conducteurs, des véhicules électriques, des minéraux essentiels, des cellules solaires et des grues, a indiqué la Maison Blanche. Le chiffre relatif aux véhicules électriques, bien qu'il fasse la une des journaux, pourrait avoir un impact plus politique que pratique aux États-Unis, qui importent très peu de véhicules électriques chinois.

Selon le Bureau du recensement américain, les États-Unis ont importé 427 milliards de dollars de marchandises de Chine en 2023 et exporté 148 milliards de dollars vers la deuxième économie mondiale, un écart commercial qui persiste depuis des décennies et qui est devenu un sujet de plus en plus sensible à Washington.

La représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a déclaré que les droits de douane révisés étaient justifiés par le fait que la Chine volait la propriété intellectuelle américaine. Mais Mme Tai a également recommandé des exclusions tarifaires pour des centaines de catégories de machines industrielles importées de Chine, y compris les équipements de fabrication de produits solaires.

Avant l'action attendue de M. Biden,

la Chine a dénoncé le plan

et s'est engagée à prendre des "mesures résolues" pour protéger ses intérêts. La Chine a déclaré que les mesures tarifaires étaient contre-productives et nuisaient à l'économie américaine et mondiale. (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de Lisa Shumaker)