Les États-Unis annoncent qu'ils limiteront la taille des subventions pour les puces à semi-conducteurs

Jeudi, la Chambre des représentants des États-Unis a donné son approbation finale à la législation qui prévoit un financement gouvernemental de 52 milliards de dollars pour stimuler la fabrication et la recherche dans le domaine des semi-conducteurs. Le président Joe Biden devrait signer la législation en début de semaine prochaine.

Le département du commerce a déclaré vendredi aux entreprises de puces que les subventions ne seront "pas plus importantes que ce qui est nécessaire pour garantir que le projet se réalise ici aux États-Unis" et a ajouté qu'il découragerait "les compétitions de subventions de type "course vers le bas" entre les États et les localités."

La présidente du Congressional Progressive Caucus, Pramila Jayapal, a déclaré que le groupe a soutenu la législation après de longues négociations avec la secrétaire au commerce, Gina Raimondo, après que le groupe ait exprimé des inquiétudes quant au fait que les sociétés de puces utiliseraient les fonds pour racheter des actions ou payer des dividendes.

Une porte-parole du caucus a déclaré vendredi que "les progressistes ont pu voter pour le projet de loi hier, confiants que le département s'assurerait que le financement ne pourrait pas être utilisé pour l'enrichissement personnel des entreprises".

Le département du Commerce a déclaré que les demandeurs doivent fournir des informations financières détaillées et des projections pour les projets proposés et les plans d'investissement en capital : "Le département les passera au peigne fin et s'assurera que les entreprises ne gonflent pas leurs modèles pour demander des incitations démesurées."

Un porte-parole du ministère du Commerce a refusé de commenter au-delà de la publication sur le Web.

Le ministère s'est engagé à "accorder la préférence aux entreprises qui s'engagent à réaliser des investissements futurs pour développer l'industrie nationale des semi-conducteurs ... et à ne pas procéder à des rachats d'actions".

La législation n'interdit pas les rachats d'actions par les entreprises recevant un financement du gouvernement, mais interdit l'utilisation des fonds de la subvention pour les rachats.

Les entreprises qui obtiennent un financement se verront interdire pendant 10 ans "de s'engager dans des transactions importantes en Chine ou dans d'autres pays préoccupants impliquant une capacité de fabrication de semi-conducteurs de pointe ou des expansions matérielles de la capacité de fabrication de semi-conducteurs héritée destinée à l'exportation vers les États-Unis et d'autres pays".