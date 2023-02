Les États-Unis annoncent qu'ils vont rapatrier au Nigeria environ 1 million de dollars détournés par un ex-officiel

Cette mesure est conforme à un accord entre les deux gouvernements visant à rapatrier les actifs que les États-Unis ont confisqués et qui sont liés à ce qu'ils appellent la kleptocratie de Diepreye Alamieyeseigha, ancien gouverneur de l'État pétrolier de Bayelsa dans le delta du Niger, a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué.

Alamieyeseigha a été accusé de corruption en 2005 lorsqu'il a été surpris avec près d'un million de livres sterling en liquide dans sa maison de Londres, et a été brièvement emprisonné au Nigeria après avoir plaidé coupable d'accusations de détournement de fonds et de blanchiment d'argent deux ans plus tard.

Il a été gouverneur pendant six ans jusqu'en 2005, date à laquelle il a été mis en accusation pour corruption. Il est décédé en 2015.

Alors qu'il était gouverneur, Alamieyeseigha a accumulé des biens d'une valeur de plusieurs millions de dollars grâce à des activités corrompues et illégales, notamment une propriété à Rockville, dans le Maryland, a déclaré jeudi le ministère de la Justice.

Dans le cadre de l'accord annoncé jeudi, les États-Unis ont accepté de transférer 954 807 dollars au Nigeria pour soutenir l'amélioration des centres de soins de santé dans l'État de Bayelsa, selon le ministère de la Justice.