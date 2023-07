Les États-Unis ont annoncé mercredi une aide supplémentaire à la sécurité d'environ 1,3 milliard de dollars pour l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, comprenant des capacités de défense aérienne, des drones et des munitions.

"Cette annonce représente le début d'un processus contractuel visant à fournir des capacités prioritaires supplémentaires à l'Ukraine", a déclaré le Pentagone dans un communiqué.

Les États-Unis utilisent les fonds de leur programme USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), qui permet à l'administration du président Joe Biden d'acheter des armes à l'industrie plutôt que de puiser dans les stocks d'armes américains.

Selon le Pentagone, le paquet comprend quatre systèmes nationaux avancés de missiles sol-air (NASAMS) et des munitions, des obus d'artillerie de 152 millimètres, du matériel de déminage et des drones.

Le ministère américain de la défense a annoncé cette aide au lendemain d'une réunion virtuelle du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, dont les alliés aident l'Ukraine à lancer une contre-offensive contre les troupes russes qui occupent le territoire ukrainien.

La livraison des armes et des systèmes dépend de leur disponibilité et du calendrier de production.

Le Pentagone a fourni plus de 10,8 milliards de dollars d'aide à la sécurité à l'Ukraine dans le cadre de l'USAI pour l'exercice 2023, en sept tranches distinctes. L'enveloppe prévue serait la huitième. Au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé le 30 septembre 2022, Washington a utilisé 6,3 milliards de dollars de fonds de l'USAI pour acheter des biens destinés à la défense de l'Ukraine.

Au total, les États-Unis ont envoyé plus de 40 milliards de dollars sous forme d'assistance sécuritaire et militaire à l'Ukraine depuis l'invasion de la Russie en février 2022.

Le paquet comprend deux types différents de munitions de rôdage, le drone Phoenix Ghost fabriqué par AVEVEX, une entreprise privée californienne, et le Switchblade, fabriqué par AeroVironment.

Au début du mois, les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient envoyer à l'Ukraine des armes à sous-munitions, interdites par plus de 100 pays. Les groupes de défense des droits de l'homme et certains alliés des États-Unis, dont l'Allemagne et le Canada, s'opposent à cette décision.