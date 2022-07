Les États-Unis annoncent une répression des soins de santé de 1,2 milliard de dollars liée à la télésanté et aux tests cardiovasculaires

Les accusations criminelles, qui ont été levées dans 13 districts fédéraux entre le 11 et le 20 juillet, visent des propriétaires de laboratoires cliniques, des spécialistes du marketing, des professionnels de la santé et des cadres de la télémédecine.

Les procureurs ont déclaré que les stratagèmes visaient à escroquer 1,2 milliard de dollars à Medicare, bien que les pertes réelles soient plus proches de 440 millions de dollars.

"Le ministère de la Justice s'engage à poursuivre les personnes qui abusent de notre système de soins de santé et exploitent les technologies de télémédecine dans des stratagèmes de fraude et de corruption", a déclaré Kenneth Polite, qui dirige la division criminelle du ministère.

Séparément, le Center for Medicare Services, qui fait partie du U.S. Department of Health and Human Services, a pris des mesures administratives parallèles contre 52 sociétés impliquées dans des stratagèmes similaires.

Les fraudes présumées concernent à la fois des pratiques anciennes et bien connues de facturation et de rétrocession qui visent le programme Medicare, ainsi qu'une nouvelle pratique frauduleuse en plein essor qui consiste à "exploiter la peur des patients à l'égard des maladies cardiovasculaires" en les amenant à se soumettre à des tests de dépistage des maladies cardiovasculaires médicalement inutiles, a déclaré un fonctionnaire du ministère de la Justice dans une interview accordée à Reuters mardi.

La facturation de ces tests cardiovasculaires a connu un pic au cours de l'année dernière, ont ajouté les responsables du ministère de la Justice, notant que certains de ces tests sont facturés jusqu'à 10 000 dollars chacun, les demandes de remboursement pouvant parfois atteindre 8 000 dollars.

Avant la pandémie, les enquêteurs se concentraient sur les stratagèmes liés à la facturation d'achats inutiles d'équipements médicaux durables tels que des béquilles et des déambulateurs, ainsi que sur les dépistages par tests génétiques visant à déterminer les risques de développer des cancers héréditaires.

Dans un rapport spécial de 2019 https://www.reuters.com/article/us-usa-fraud-genetics-specialreport/special-report-new-frontier-in-health-fraud-genetic-tests-of-the-elderly-idUSKBN1WA2H1, Reuters a rapporté que les États-Unis enquêtaient sur plus de 300 affaires concernant des fraudes liées à des tests génétiques, dans lesquelles des personnes âgées étaient incitées à fournir un frottis de la joue pour déterminer leur risque de développer un cancer.

Les tests étaient commandés par des médecins qui, dans de nombreux cas, n'avaient aucun lien médical avec les patients et envoyés à des laboratoires. Les tests étaient ensuite facturés à Medicare.

L'un des laboratoires présentés dans le rapport a ensuite fait l'objet d'une descente sur https://www.reuters.com/article/us-usa-fraud-genetics/u-s-agents-raid-genetic-testing-labs-charge-35-in-medicare-fraud-probe-idUSKBN1WC1PH par des agents fédéraux, dans le cadre de la répression gouvernementale de la fraude en matière de tests génétiques, dans une opération baptisée Operation Double Helix.

Bien que la télémédecine ait joué un rôle dans les fraudes antérieures, son utilisation s'est considérablement développée depuis la pandémie, les régulateurs américains ayant assoupli certaines règles pour rendre la télémédecine plus accessible aux patients.

Les responsables du ministère de la Justice estiment que l'accent mis sur la télémédecine a permis d'économiser près de 2 milliards de dollars au programme Medicare.