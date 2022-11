Les États-Unis appellent à la désescalade en Syrie après une série de frappes de représailles

Séparément, la Russie a appelé la Turquie à faire preuve de retenue dans son utilisation de la force militaire "excessive" en Syrie et à empêcher l'escalade des tensions, ont déclaré mardi les agences de presse russes citant un envoyé russe en Syrie.

Ces commentaires sont intervenus après que la Turquie a déclaré que les YPG kurdes syriens ont tué deux personnes dans des attaques au mortier depuis le nord de la Syrie lundi, suite aux opérations aériennes turques du week-end et à un attentat à la bombe meurtrier à Istanbul une semaine plus tôt.

Un enfant et un enseignant ont été tués et six personnes ont été blessées lorsque des bombes au mortier ont frappé une zone frontalière dans la province turque de Gaziantep. Les forces armées turques ont répondu par des avions à réaction frappant à nouveau des cibles en Syrie, a déclaré un haut responsable de la sécurité.

Le président Tayyip Erdogan a déclaré que les opérations ne se limiteraient pas à une campagne aérienne et pourraient impliquer des forces terrestres. Ces dernières années, la Turquie a mené plusieurs opérations militaires majeures contre les YPG et les militants de l'État islamique dans le nord de la Syrie.

Le porte-parole du département d'État américain a déclaré que Washington avait fait part à Ankara de ses graves préoccupations quant à l'impact d'une escalade sur l'objectif de lutte contre l'État islamique.

"Nous avons exhorté la Turquie à s'abstenir de telles opérations, tout comme nous avons exhorté nos partenaires syriens à s'abstenir de toute attaque ou escalade", a déclaré le porte-parole dans des réponses par courriel à des questions.

Les États-Unis se sont alliés aux Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les YPG dans la lutte contre l'État islamique en Syrie, provoquant un profond désaccord avec la Turquie, alliée de l'OTAN.

RETALIATION

Les avions de guerre turcs ont détruit 89 cibles en Syrie et en Irak dimanche dans des opérations visant le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) hors-la-loi et les YPG, qui, selon Ankara, sont une aile du PKK. Le ministère de la défense a déclaré que 184 militants ont été tués dans des opérations menées dimanche et lundi.

La Turquie a déclaré que son opération du week-end était une riposte à un attentat à la bombe dans une rue piétonne très fréquentée d'Istanbul la semaine dernière, qui a tué six personnes, et que les autorités ont imputé aux militants kurdes. Le PKK et le SDF ont nié toute implication dans l'attentat.

Un porte-parole du SDF a déclaré que les frappes turques du week-end ont détruit des silos à grains, une centrale électrique et un hôpital, tuant 11 civils, un combattant du SDF et deux gardes. Il a également déclaré qu'il riposterait.

Le PKK a lancé une insurrection contre l'État turc en 1984 et plus de 40 000 personnes ont été tuées dans ce conflit. Il est désigné comme une organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne.