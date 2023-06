Les États-Unis regrettent la décision des autorités militaires intérimaires du Mali de demander à une force de maintien de la paix des Nations Unies de quitter le pays, a déclaré le département d'État lundi, appelant à un retrait "ordonné et responsable" de la mission.

Le ministre malien des affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a fait cette demande lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU vendredi, évoquant une "crise de confiance" entre les autorités maliennes et la mission de l'ONU connue sous le nom de MINUSMA, qui a duré dix ans.

"Les États-Unis regrettent la décision du gouvernement de transition du Mali de révoquer son consentement à la MINUSMA", a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller. "Le retrait de la MINUSMA doit se faire de manière ordonnée et responsable, en donnant la priorité à la sécurité des soldats de la paix et des Maliens.

"Nous sommes préoccupés par les effets que cette décision aura sur la sécurité et les crises humanitaires qui affectent le peuple malien", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le Mali a lutté pour endiguer une insurrection islamiste qui a pris racine à la suite d'un soulèvement en 2012. La MINUSMA a été déployée par le Conseil de sécurité des Nations unies en 2013 pour soutenir les efforts étrangers et locaux visant à rétablir la stabilité.

Les frustrations liées à l'insécurité croissante ont provoqué deux coups d'État en 2020 et 2021, et la junte au pouvoir est de plus en plus en désaccord avec la MINUSMA et d'autres alliés internationaux, notamment la France.

La junte a coupé les ponts avec ses alliés occidentaux traditionnels et s'est tournée vers la Russie pour l'aider à renforcer ses capacités militaires.

Les États-Unis " continueront à travailler avec leurs partenaires en Afrique de l'Ouest pour les aider à relever les défis urgents auxquels ils sont confrontés en matière de sécurité et de gouvernance ", a déclaré M. Miller. "Nous nous réjouissons de la poursuite des consultations avec les dirigeants de la région sur les mesures supplémentaires à prendre pour promouvoir la stabilité et prévenir les conflits.

Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont commencé à discuter d'un projet de résolution visant à prolonger le mandat de la MINUSMA, qui expire le 30 juin. On ne sait pas ce qui va se passer maintenant.

L'envoyé spécial de l'ONU au Mali, El-Ghassim Wane, a déclaré vendredi qu'il serait "extrêmement difficile, voire impossible" d'opérer dans un pays sans le consentement des autorités gouvernementales.