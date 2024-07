Les États-Unis ont proposé à l'Indonésie de rejoindre un partenariat multinational visant à renforcer les normes environnementales du pays d'Asie du Sud-Est, alors que les deux pays discutent d'un accord sur les minerais essentiels, a déclaré lundi un haut fonctionnaire américain.

Le sous-secrétaire d'État américain à la croissance économique, à l'énergie et à l'environnement, Jose Fernandez, s'est entretenu avec le gouvernement indonésien au sujet du Partenariat pour la sécurité des minéraux, une collaboration entre 14 pays et l'Union européenne, lors de sa visite à Jakarta cette semaine.

Le MSP, dont l'objectif est d'accélérer le développement de chaînes d'approvisionnement durables en minéraux critiques et de faciliter le soutien financier et diplomatique, serait l'occasion d'améliorer les normes environnementales et la gouvernance dans le secteur minier indonésien, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Jakarta.

L'Indonésie, qui possède de riches réserves de minéraux tels que le nickel, le cuivre et la bauxite, souhaite se promouvoir en tant que centre de production de batteries et de véhicules électriques.

Le pays a massivement développé son industrie de transformation du nickel depuis qu'il a interdit les exportations de minerai non transformé en 2020, mais les écologistes ont blâmé l'industrie pour la déforestation et la pollution de l'eau et de l'air causée par les fonderies.

"Je pense que cela conduira à davantage d'investissements en Indonésie, et pas n'importe quels investissements, mais des investissements qui profitent aux communautés, qui respectent le droit du travail et le droit de l'environnement", a déclaré M. Fernandez.

L'Indonésie est l'un des sept pays que les États-Unis soutiendraient pour devenir une plaque tournante des semi-conducteurs, a-t-il ajouté.

Jakarta a demandé à Washington de conclure un accord commercial sur les minerais essentiels, similaire à l'accord conclu par les États-Unis avec le Japon.

M. Fernandez a déclaré que les discussions progressaient de manière positive, mais il a refusé de donner un calendrier pour la conclusion d'un accord.

"Nous sommes très satisfaits de l'évolution de nos discussions. Nous continuerons à développer ces discussions à l'avenir", a-t-il déclaré.

Le ministre indonésien de la coordination des affaires économiques, Airlangga Hartarto, a déclaré dans un communiqué lundi en fin de journée qu'il avait discuté avec M. Fernandez des moyens de développer les minerais essentiels et du projet de création d'un forum des minerais, qui pourrait servir de plateforme de la chaîne d'approvisionnement. (Reportage de Fransiska Nangoy ; Reportage complémentaire de Stefanno Sulaiman ; Rédaction de Jan Harvey et Michael Perry)