Les États-Unis approuvent une vente de 120 millions de dollars pour l'entretien des navires de guerre taïwanais

L'Agence américaine de coopération pour la défense et la sécurité a déclaré dans un communiqué qu'elle avait délivré la certification requise pour informer le Congrès après l'approbation du Département d'État pour la vente, qui avait été demandée par l'ambassade de facto de Taiwan à Washington.

Elle a précisé que la vente couvrait les pièces de rechange et de réparation non classifiées pour les navires et les systèmes de navires, l'assistance technique logistique, le soutien technique et logistique des représentants du gouvernement américain et des entrepreneurs.

"La vente proposée contribuera au maintien de la flotte de navires de surface du bénéficiaire, améliorant ainsi sa capacité à faire face aux menaces actuelles et futures", a déclaré le ministère dans sa déclaration de mercredi, ajoutant que les pièces proviendraient de "fournisseurs approuvés de la marine américaine et/ou de stocks de la marine américaine".

Le ministère taïwanais de la défense a déclaré que l'accord devrait entrer en vigueur d'ici un mois, et a remercié les États-Unis pour leur soutien afin d'aider Taïwan à se protéger.

"Au vu des récentes activités fréquentes des navires de guerre chinois dans la mer et l'espace aérien autour de notre pays, les pièces de navires que les États-Unis ont accepté de vendre contribueront à maintenir l'équipement et la consommation appropriés de nos navires de guerre et à répondre aux besoins réels des tâches de préparation au combat", a-t-il déclaré.

Aucune des parties n'a donné de détails sur les pièces que Taiwan recevrait.

La plupart des principaux navires de guerre de Taïwan sont de fabrication ou de conception américaine.

L'île démocratiquement gouvernée s'est plainte des missions répétées de l'armée de l'air chinoise dans sa zone de défense aérienne, dans le cadre de ce que Washington considère comme un effort de Pékin pour faire pression sur Taipei afin qu'elle accepte sa souveraineté.

La marine chinoise a également effectué des missions de plus en plus régulières près de Taïwan.

Les États-Unis, comme la plupart des pays, n'ont pas de relations officielles avec Taïwan, mais Washington est son principal bailleur de fonds et est tenu par la loi de lui fournir les moyens de se défendre.