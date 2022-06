Les États-Unis autorisent certaines transactions russes liées à l'énergie jusqu'au 5 décembre.

L'Office of Foreign Asset Control du Trésor a déclaré qu'il prolongeait la licence générale autorisant les transactions avec des entités dont la Banque centrale de Russie, Sovcombank, Vnesheconombank et d'autres.

Les États-Unis ont interdit les importations de combustibles fossiles russes et imposé des sanctions punitives au pays pour son invasion de l'Ukraine. Mais Washington a autorisé la poursuite des transactions bancaires sur le pétrole et le gaz russes envoyés aux pays européens, donnant ainsi à ces nations le temps de faire la transition vers d'autres sources de combustibles fossiles et vers des énergies alternatives.

La date de prolongation du 5 décembre est le jour même où l'UE a l'intention d'imposer une interdiction des importations maritimes de pétrole russe qu'elle a acceptée ce mois-ci.

"Cela suggère que les sanctions américaines pourraient se durcir en conséquence à ce moment-là en mettant fin à l'exclusion des paiements énergétiques", a déclaré ClearView Energy Partners, un groupe de recherche non partisan basé à Washington, dans une note aux clients.

L'UE dépend de la Russie, l'un des principaux exportateurs d'énergie au monde, pour environ 40 % de son gaz naturel et 27 % de son pétrole importé.