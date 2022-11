Les États-Unis autorisent les transactions pour libérer le pétrolier sanctionné bloqué en Indonésie

La marine indonésienne tente de libérer le Young Yong, navire immatriculé à Djibouti, qui s'est échoué au large des îles Riau en Indonésie le 26 octobre près d'un gazoduc.

La semaine dernière, les États-Unis ont pris des sanctions à l'encontre d'un réseau international de contrebande de pétrole qui, selon eux, soutient le Hezbollah et la Force d'élite iranienne Quds, ciblant des dizaines de personnes, de sociétés et de pétroliers, Washington cherchant à faire pression sur Téhéran. Le Young Yong figurait parmi les navires sanctionnés.

Mais l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis a depuis autorisé certaines transactions nécessaires pour amarrer et ancrer le Young Yong en toute sécurité et pour préserver la sécurité de l'équipage, a déclaré le porte-parole de l'ambassade.

L'OFAC a également autorisé les réparations d'urgence du navire et les mesures prises pour protéger l'environnement, a ajouté le porte-parole.

Capable de transporter 2 millions de barils de pétrole brut, le pétrolier échoué est presque plein, selon les données de navigation sur Refinitiv Eikon. Aucun blessé ni aucune fuite n'ont été signalés.

"En ce moment, la plus grande priorité (du gouvernement américain) est de minimiser l'impact environnemental et énergétique de cet incident", a déclaré le porte-parole.

"Toutefois, l'OFAC n'a pas autorisé le déchargement de la cargaison."

Les autorités indonésiennes ont déclaré à Reuters lundi qu'il pourrait falloir jusqu'à un mois pour libérer le navire qui s'est échoué dans le détroit de Singapour près d'un pipeline clé qui fournit du gaz naturel à Singapour.

Le pétrolier charge habituellement du pétrole brut à destination de la Chine à partir d'un stockage flottant dans le détroit de Singapour-Malaisie.

Le navire appartient à Technology Bright International Co Ltd et est géré par East Wind Ship Management Ltd. Les sociétés n'ont pas pu être jointes pour un commentaire.