Les États-Unis avertissent que la Corée du Nord pourrait accueillir Biden avec des essais nucléaires et de missiles

La Maison-Blanche a déclaré que M. Biden ne se rendrait pas dans la zone démilitarisée (DMZ) qui divise la Corée du Nord et la Corée du Sud lors de sa visite en Corée du Sud, qui commence vendredi, après avoir dit la semaine dernière qu'il envisageait un tel voyage.

"Nos renseignements reflètent une réelle possibilité qu'il y ait soit un nouvel essai de missile, y compris de missile à longue portée, soit un essai nucléaire, ou franchement les deux, dans les jours précédant, pendant ou après le voyage du président dans la région", a déclaré M. Sullivan lors d'un briefing à la Maison Blanche.

"Nous nous préparons à toutes les éventualités", a-t-il ajouté.

M. Sullivan a indiqué que les États-Unis se coordonnaient étroitement avec la Corée du Sud et le Japon et qu'il avait également discuté de la Corée du Nord avec son homologue chinois Yang Jiechi lors d'un appel téléphonique mercredi.

Le voyage de Biden du 20 au 24 mai sera son premier en Asie en tant que président. Il inclura son premier sommet avec le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui a pris ses fonctions le 10 mai et a promis une ligne plus dure contre les "provocations" nord-coréennes.

M. Sullivan a déclaré que les États-Unis étaient prêts à procéder à des ajustements à court et à long terme de leur dispositif militaire si nécessaire "pour s'assurer que nous fournissons à la fois une défense et une dissuasion à nos alliés dans la région et que nous répondons à toute provocation nord-coréenne".

Plus tôt, des responsables américains et sud-coréens ont déclaré que la Corée du Nord semblait se préparer à tester un missile balistique intercontinental (ICBM) avant le voyage de M. Biden en Corée du Sud, alors même qu'elle luttait contre une importante épidémie de COVID-19.

Le conseiller adjoint à la sécurité nationale sud-coréen Kim Tae-hyo a déclaré qu'un tel test semblait imminent et un responsable américain a déclaré qu'il pourrait avoir lieu dès jeudi ou vendredi.

Kim Tae-hyo a déclaré qu'un "plan B" avait été préparé en cas de "provocation" nord-coréenne, petite ou grande, ce qui pourrait impliquer de modifier le calendrier du sommet.

Un essai d'armement pourrait éclipser le voyage plus large de M. Biden, axé sur la Chine, le commerce et d'autres questions régionales, et souligner le manque de progrès dans les pourparlers de dénucléarisation avec la Corée du Nord, malgré le vœu de son administration de sortir de l'impasse avec des approches pratiques.

La Corée du Nord a procédé à des essais de missiles répétés depuis l'entrée en fonction de M. Biden l'année dernière et a repris cette année les lancements de missiles balistiques intercontinentaux pour la première fois depuis 2017. Après chaque lancement, Washington a exhorté la Corée du Nord à revenir au dialogue, mais sans réponse.

Pendant ce temps, les efforts des États-Unis pour encourager des sanctions internationales plus sévères ont rencontré une résistance russe et chinoise.

Selon les analystes, si l'opinion de la Chine sur les sanctions pourrait changer avec un autre essai nucléaire, le soutien de la Russie semblait peu probable après la campagne de sanctions menée par les États-Unis suite à l'intervention de Moscou en Ukraine.

On s'attend à ce que Yoon cherche à obtenir de Biden de plus grandes assurances que Washington renforcera la "dissuasion étendue" contre la Corée du Nord - une référence au parapluie d'armes nucléaires des Etats-Unis qui protège ses alliés.

L'administration de Yoon a demandé à Washington de stationner davantage de "moyens stratégiques" à capacité nucléaire, tels que des bombardiers à longue portée, des sous-marins et des porte-avions dans la région.

Kim a déclaré que les chances que la Corée du Nord effectue un essai nucléaire ce week-end semblaient faibles, mais que si elle organisait une provocation majeure, de tels moyens étaient prêts à être mobilisés.

Un essai nucléaire pourrait compliquer les efforts internationaux visant à proposer à Pyongyang une aide pour faire face à sa crise du COVID.

M. Yoon a proposé d'aider la Corée du Nord dans ce domaine, et les analystes s'attendent à ce que M. Biden soutienne cet effort, même si son administration a déclaré qu'elle ne prévoyait pas d'envoyer des vaccins directement en Corée du Nord et que Pyongyang a toujours refusé l'aide de l'initiative mondiale pour les vaccins.

L'augmentation du nombre de cas et le manque de soins modernes pour le COVID-19 en Corée du Nord inquiètent les responsables de l'Organisation mondiale de la santé, qui craignent qu'une propagation non maîtrisée ne donne naissance à de nouvelles variantes plus mortelles.

La Corée du Nord a envoyé un avion en Chine pour récupérer des fournitures médicales quelques jours après avoir confirmé l'épidémie, ont rapporté les médias mardi.

Selon un nouveau rapport du Center for International and Strategic Studies de Washington, des images satellites commerciales montrent que les travaux se poursuivent sur le principal site nucléaire de la Corée du Nord, où des tunnels d'essais souterrains ont été fermés en 2018 après que le dirigeant Kim Jong Un a déclaré un moratoire sur les essais nucléaires et ICBM.

Il a depuis déclaré qu'il n'était plus lié par ce moratoire en raison de l'absence de progrès dans les pourparlers avec les États-Unis. Si la Corée du Nord a repris les essais de missiles balistiques intercontinentaux, elle n'a pas testé de bombe nucléaire depuis 2017.

La Corée du Nord a également repris la construction d'un réacteur nucléaire dormant depuis longtemps qui multiplierait par 10 sa production de plutonium pour les armes nucléaires, ont rapporté la semaine dernière des chercheurs du James Martin Center for Nonproliferation Studies, basé aux États-Unis, citant des images satellites.