Les États-Unis avertissent que les dirigeants du Sud-Soudan ne respectent pas les étapes de l'accord de paix

Le Département d'État américain - dans un rapport au Congrès qui n'a pas été rendu public - a déclaré que le gouvernement d'unité a été lent à mettre en œuvre les engagements essentiels pris dans le cadre de l'accord de 2018 et n'a pas réussi à atteindre les étapes clés en temps voulu.

"Dix ans après l'indépendance, le Soudan du Sud reste une nation profondément fragile en proie à une gouvernance faible, une insécurité omniprésente, une mauvaise gestion budgétaire et une corruption généralisée", peut-on lire dans le rapport.

Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan en 2011 mais a sombré dans les combats deux ans plus tard lorsque les forces loyales au président Salva Kiir et l'ancien chef rebelle, aujourd'hui premier vice-président, Riek Machar se sont affrontés dans la capitale.

L'effusion de sang s'est transformée en une guerre civile qui a tué 400 000 personnes.

Les deux principaux camps ont signé un accord de paix en 2018, mais la faim et les affrontements meurtriers sont toujours monnaie courante dans le pays.

Bien que l'accord de paix de 2018 au Soudan du Sud ait mis fin aux pires violences de cette guerre, les analystes disent qu'il y a plusieurs problèmes non résolus, comme la réunification bloquée de l'armée nationale, qui pourraient replonger le pays dans un conflit généralisé.

Selon le rapport du département d'État, le gouvernement manque de discipline et de transparence dans la gestion des finances publiques et a une faible capacité à gérer le budget du Sud-Soudan, qui dépend du pétrole, ce qui entraîne une corruption à grande échelle et une transparence insuffisante.

Il a averti que les défaillances de la gouvernance sont devenues un moteur essentiel de la violence nationale et sous-nationale et a appelé à une réforme soutenue, à la transparence et à la responsabilité.

L'ambassade du Sud-Soudan à Washington n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le rapport a également averti que Washington continuerait à imposer des coûts à ceux qui perpétuent le conflit. Les États-Unis ont déjà imposé des sanctions à des individus et des entités en raison du conflit dans le pays.

Le rapport a noté que des entités nationales et internationales achètent les produits pétroliers du Sud-Soudan sans "reconnaître le lien entre les pratiques corrompues de l'élite et la poursuite de la violence infranationale", et a déclaré que les fonctionnaires du département d'État et du département du Trésor se coordonnent régulièrement sur la corruption dans le secteur pétrolier du pays.

Le rapport avertit également que la situation humanitaire au Sud-Soudan, où une grande partie de la population est déplacée à l'intérieur du pays et où plus de la moitié souffre d'une grave insécurité alimentaire, s'aggrave et a été exacerbée par de fortes inondations.