De nouvelles règles à l'étude limiteraient le flux d'investissements et de savoir-faire américains dans les entreprises chinoises travaillant sur les semi-conducteurs avancés, l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, a déclaré mercredi un fonctionnaire du Trésor américain.

S'exprimant devant une audience de la Commission bancaire du Sénat, Paul Rosen, qui supervise la sécurité des investissements au Trésor, a déclaré que les responsables travaillaient à freiner les investissements des États-Unis qui "s'accompagnent d'un savoir-faire et d'une expertise pour certains secteurs et sous-secteurs spécifiques tels que les semi-conducteurs avancés, l'intelligence artificielle et l'informatique quantique", citant la Chine et son armée en particulier.

Reuters a rapporté en février que l'administration Biden envisageait d'interdire les investissements dans certaines entreprises technologiques chinoises et de renforcer la surveillance d'autres entreprises, selon trois sources, dans le cadre de son plan de lutte contre les milliards que les entreprises américaines ont déversés dans des secteurs chinois sensibles.

Les faucons chinois de Washington reprochent aux investisseurs américains d'avoir transféré des capitaux et un savoir-faire précieux à des entreprises technologiques chinoises qui pourraient contribuer au développement de l'armée de Pékin.

Par ailleurs, le sénateur républicain Bill Hagerty s'est interrogé sur les efforts visant à restreindre la fourniture de produits d'origine américaine à l'entreprise chinoise de télécommunications Huawei.

Les exportations vers Huawei nécessitent actuellement une licence. Interrogée sur la révocation de ces licences, la secrétaire adjointe du département du commerce, Thea Rozman Kendler, a déclaré : "Nous n'avons pas de projet de règle en ce moment", mais elle a ajouté : "Nous analysons cette question en profondeur."

Les fonctionnaires examinent de près un large éventail d'exportations vers la Chine et ont déclaré que l'année dernière, ils ont refusé ou n'ont pas donné suite à un quart des demandes afin d'empêcher les ventes qui favoriseraient la militarisation de Pékin.

En 2022, 5 064 demandes de licences d'exportation et de réexportation ont été examinées et environ 26 % d'entre elles ont été rejetées ou renvoyées sans suite, a déclaré M. Kendler dans un témoignage écrit avant l'audition de la commission bancaire du Sénat.