Les États-Unis choisissent une équipe pour superviser 52,7 milliards de dollars de financement des semi-conducteurs

L'économiste en chef du département du Commerce, Aaron "Ronnie" Chatterji, occupera le poste de coordinateur de la Maison Blanche pour la mise en œuvre du CHIPS au sein du Conseil économique national (NEC) et gérera le travail du Conseil directeur de la mise en œuvre du CHIPS créé par le décret sur les puces du président Biden signé le mois dernier.

En août, le Congrès a approuvé 52,7 milliards de dollars pour la fabrication de semi-conducteurs et la recherche, ainsi qu'un crédit d'impôt à l'investissement de 25 % pour les usines de fabrication de puces, dont la valeur est estimée à 24 milliards de dollars.

Le directeur du NEC, Brian Deese, a déclaré que M. Chatterji "aidera à coordonner une approche unifiée de nos principales priorités de mise en œuvre tout en s'assurant que nous avons des garde-fous et une surveillance en place pour dépenser de manière responsable l'argent des contribuables."

La législation défendue par M. Biden vise à stimuler les efforts pour rendre les États-Unis plus compétitifs par rapport à la Chine et à atténuer une pénurie persistante de puces qui a affecté tout, des voitures aux machines à laver en passant par les jeux vidéo et les armes.

Au Département, le fonctionnaire du Trésor Michael Schmidt occupera le poste de directeur du bureau du programme CHIPS. M. Schmidt a précédemment occupé le poste de commissaire du département des impôts et des finances de l'État de New York.

Eric Lin, directeur du Material Measurement Laboratory du gouvernement, sera le directeur par intérim du CHIPS Research and Development Office. La loi sur les puces comprend 11 milliards de dollars pour les dépenses de recherche.

La secrétaire au commerce, Gina Raimondo, a déclaré que l'équipe chargée des puces serait composée d'environ 50 personnes.

"Ces dirigeants apportent des décennies d'expérience dans le gouvernement, l'industrie et l'espace R&D, avec un accent particulier sur la création et la mise en œuvre de programmes à grande échelle", a déclaré Mme Raimondo.

A également été nommé mardi Todd Fisher, un fonctionnaire économique du département du Commerce qui occupera le poste de conseiller principal par intérim du bureau du programme CHIPS. L'ancien PDG de Palm Computing, Donna Dubinsky, est le conseiller principal de Raimondo pour la mise en œuvre du CHIPS et le fonctionnaire du Département du Commerce, J.D. Grom, sera le conseiller principal pour la mise en œuvre du CHIPS.

Le département du Commerce espère commencer d'ici février à solliciter des demandes de subventions de 39 milliards de dollars pour les puces à semi-conducteurs afin de construire de nouvelles installations et d'étendre la production américaine existante.