Les États-Unis ciblent des yachts et un violoncelliste liés à Poutine dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont imposé des sanctions sans précédent sur l'économie russe depuis l'invasion du 24 février, et Washington s'est engagé à prendre d'autres mesures tant que la guerre se poursuivra.

Dans son discours sur l'état de l'Union en mars, le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis s'efforceraient de saisir les yachts, les appartements de luxe et les jets privés des riches Russes ayant des liens avec Poutine.

Le département du Trésor américain a identifié jeudi deux navires, le Graceful, battant pavillon russe, et l'Olympia, battant pavillon des îles Caïmans, comme des biens dans lesquels Poutine a des intérêts. Le président russe, qui a été placé sur la liste noire au lendemain de son invasion de l'Ukraine le 24 février, a effectué de nombreux voyages sur ces yachts, dont un en mer Noire avec le président biélorusse Aleksandr Lukashenko l'année dernière, a déclaré le Trésor.

Il a également identifié deux autres yachts, Shellest et Nega, qui, selon lui, ont été utilisés par Poutine et appartiennent à une société russe sanctionnée.

Le Trésor a également ciblé Imperial Yachts, une société de courtage basée à Monaco qui permet aux propriétaires de superyachts, y compris les oligarques russes, de louer leurs bateaux lorsqu'ils ne les utilisent pas, ainsi qu'une société d'aviation qui, selon lui, était impliquée dans un système de transfert d'avions vers une société offshore pour éviter les sanctions.

LA RICHESSE OFFSHORE DE POUTINE

L'administration Biden a également ajouté Sergei Roldugin, un violoncelliste et chef d'orchestre déjà sous le coup de sanctions de l'Union européenne pour ses liens avec Poutine, à sa liste de personnes sanctionnées, affirmant que Roldugin faisait "partie d'un système qui gère la richesse offshore du président Poutine". L'ordonnance a gelé les actifs américains de Roldugin et interdit aux Américains de traiter avec eux.

En 2016, Poutine a défendu Roldugin après qu'il ait été nommé dans les fuites des "Panama Papers", niant qu'il y avait quoi que ce soit de corrompu dans l'implication de son ami dans des sociétés offshore.

Le département d'État a également imposé des sanctions à cinq oligarques russes et membres de l'élite du pays, dont Alexey Mordashov, l'une des personnes les plus riches de Russie.

L'action met sur la liste noire Mordashov, les membres de sa famille et ses sociétés, dont Severstal, un important producteur d'acier, et le mineur d'or Nord Gold. Severstal et les représentants de Mordashov n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Nord Gold n'a pas non plus répondu à une demande de commentaire.

Le département d'État a également sanctionné la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

"Les États-Unis continueront à soutenir le peuple ukrainien tout en encourageant la responsabilisation du président Poutine et de ceux qui permettent l'agression russe", a déclaré le secrétaire d'État Antony Blinken dans un communiqué.

Le ministère du Commerce a également ajouté 71 parties en Russie et en Biélorussie à sa liste d'entités, dans une démarche visant à restreindre l'accès de l'armée russe à la technologie, a indiqué la Maison Blanche dans une fiche d'information.

Une entreprise placée sur la liste des entités est confrontée à de vastes restrictions sur les expéditions vers la Russie de marchandises, de technologies et de logiciels américains et étrangers, s'ils sont produits avec du matériel, des technologies ou des logiciels américains.

Poutine a envoyé ses troupes au-delà de la frontière dans le cadre de ce qu'il appelle une opération militaire spéciale le 24 février pour désarmer et "dénazifier" l'Ukraine. L'Ukraine et ses alliés qualifient cette opération de prétexte sans fondement pour une guerre d'agression.

