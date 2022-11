Les États-Unis ciblent le trafic d'armes avec des sanctions contre l'État islamique en Somalie

Le département du Trésor américain a déclaré dans un communiqué que plusieurs des personnes désignées dans l'action de mardi ont vendu des armes à Al Shabaab ou en étaient des membres actifs.

Le groupe islamiste lié à Al-Qaïda a revendiqué la responsabilité de deux voitures piégées qui ont explosé devant le ministère de l'éducation à Mogadiscio, capitale de la Somalie, samedi, tuant au moins 120 personnes dans les explosions les plus meurtrières depuis qu'un camion piégé a tué plus de 500 personnes au même endroit il y a cinq ans.

L'action de mardi intervient alors que Washington cherche à se concentrer davantage sur l'exposition et la perturbation des réseaux de financement du terrorisme en Afrique, a déclaré aux journalistes un haut fonctionnaire du Trésor.

Si l'action de mardi est la première du Trésor à cibler l'État islamique en Somalie, le responsable a déclaré que d'autres actions sont attendues dans les semaines et les mois à venir, les États-Unis cherchant à exposer et à perturber le financement du terrorisme en Afrique.

En 2018, le département d'État américain a désigné l'État islamique en Somalie comme un terroriste mondial spécialement désigné.

Le Trésor a déclaré que l'État islamique en Somalie "travaille couramment avec d'autres organisations terroristes" telles qu'al Shabaab et les pirates somaliens et les groupes de contrebande.

Parmi les personnes désignées mardi figurent Abdirahman Mohamed Omar, que le Trésor a accusé d'être un membre d'ISIS-Somalie et, en 2020, considéré comme l'importateur d'armes illicites le plus actif dans l'État du Puntland en Somalie.

Ont également été désignés Isse Mohamoud Yusuf, que le Trésor a accusé d'être un facilitateur d'armes et de logistique d'ISIS-Somalie à Bari dans le Puntland et un trafiquant d'armes ; Abdirahman Fahiye Isse Mohamud, qu'il a accusé d'être un émir d'ISIS-Somalie ; et Mohamed Ahmed Qahiye, que le Trésor a accusé d'être le chef de l'Amniyat, l'aile des renseignements d'Al Shabaab, entre autres.

Cette mesure gèle tous leurs avoirs aux États-Unis et interdit généralement aux Américains de traiter avec eux. Ceux qui effectuent certaines transactions avec les personnes désignées mardi risquent également d'être frappés par des sanctions.

Le Trésor a également désigné mardi ce qu'il considère comme un soutien essentiel de l'État islamique au Brésil, accusant Osama Abdelmongy Abdalla Bakr de tenter de servir de liaison pour le groupe.

