Les États-Unis ont condamné samedi l'aggravation de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), en l'imputant au M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda.

Dans un communiqué, le département d'État américain a appelé le M23 à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer de ses positions actuelles autour de Sake et de Goma.

"Les États-Unis condamnent le soutien du Rwanda au groupe armé M23.

Ils ont demandé au Rwanda de retirer immédiatement tout son personnel militaire de la RDC et de retirer ses systèmes de missiles sol-air, estimant que ceux-ci menaçaient la vie des civils, des forces de maintien de la paix de l'ONU et d'autres organisations régionales, des travailleurs humanitaires et des vols commerciaux dans l'est de la RDC. Le Rwanda nie soutenir les rebelles.

La déclaration américaine demande également à la RDC de continuer à soutenir les mesures de confiance, notamment en cessant de coopérer avec le groupe armé des Forces démocratiques de libération du Rwanda.

Les affrontements entre les rebelles du M23, les forces armées et les groupes d'autodéfense qui les soutiennent se sont intensifiés récemment en RDC, forçant des communautés entières à fuir.

L'Afrique du Sud a déclaré cette semaine qu'elle enverrait 2 900 soldats dans le cadre de sa contribution à la force déployée par le bloc régional d'Afrique australe, la SADC, pour aider le Congo à lutter contre les groupes rebelles.