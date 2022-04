Les États-Unis confirment la nomination d'un ancien fonctionnaire du Pentagone au poste de contrôle des exportations vers la Russie du département du Commerce.

Le Sénat américain a confirmé jeudi l'ancien fonctionnaire du Pentagone, Alan Estevez, au poste de sous-secrétaire au commerce pour l'industrie et la sécurité, supervisant les restrictions sur les exportations vers des pays comme la Russie et la Chine.

Estevez prendra la tête du Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS) du département du commerce, qui exerce des contrôles à l'exportation pour garder les biens et les technologies à l'abri de l'armée et de l'industrie russes en réponse à sa guerre contre l'Ukraine.

Les fonctionnaires du bureau ont aidé à réunir une coalition sans précédent de 33 pays restreignant les exportations vers la Russie pour entraver l'effort de guerre et punir les envahisseurs. Il a également été au centre de la bataille technologique entre les États-Unis et la Chine.

Le département du commerce est à l'avant-garde de la réponse des administrations Biden-Harris à l'assaut brutal de la Russie contre l'Ukraine et à de nombreuses autres priorités essentielles en matière de sécurité nationale, et j'apprécie l'action du Sénat", a déclaré la secrétaire au commerce Gina Raimondo dans une déclaration sur la confirmation de M. Estevez. "Nous avons hâte qu'il se mette au travail.

La Russie qualifie son action en Ukraine d'"opération spéciale".

Estevez, cadre chez Deloitte Consulting, a passé 36 ans au ministère de la Défense. Au cours de l'administration Obama, il a représenté le ministère au sein du Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), qui examine les investissements pour la sécurité nationale.

M. Estevez était considéré comme une valeur sûre pour le poste du ministère du commerce lorsque le président Joe Biden l'a nommé en juillet, en partie en raison de son expérience limitée en matière de Chine. Le bureau a le pouvoir sur les entreprises chinoises qui dépendent de la technologie américaine.

Mais sa confirmation a été bloquée par le sénateur républicain Tom Cotton et le sénateur démocrate Robert Menendez.

M. Cotton a abandonné son opposition en novembre après qu'Estevez ait déclaré qu'il allait contrôler "agressivement" les exportations de technologies vers la Chine.

Mais M. Menendez a retardé la confirmation jusqu'à jeudi à cause d'une question concernant la surveillance des exportations d'armes à feu américaines, selon une personne familière avec le dossier. Il a donné son feu vert après avoir progressé sur la question.

La secrétaire d'État Raimondo et son équipe au département du commerce se sont engagées de manière constructive sur les questions critiques que j'ai soulevées", a déclaré M. Menendez dans un communiqué.

Kevin Wolf, un ancien fonctionnaire du département du commerce autrefois considéré comme un candidat probable au poste de sous-secrétaire, a salué la confirmation.

"On attend plus que jamais des autorités de contrôle des exportations du ministère du Commerce", a déclaré M. Wolf. "Avoir un sous-secrétaire en place pour le diriger est essentiel". (Modifications par Chris Sanders, Bill Berkrot et David Gregorio)