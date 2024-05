Le mois dernier, des responsables américains ont confronté le gouvernement chinois à Pékin au sujet d'une vaste campagne de cyberespionnage par laquelle des pirates chinois se sont introduits dans des dizaines d'infrastructures critiques américaines, a déclaré un haut responsable américain du cyberespionnage.

Dans le cadre de cette campagne baptisée Volt Typhoon, les autorités américaines affirment que la Chine cherche à tirer parti de l'accès qu'elle a obtenu à des organisations américaines en cas de guerre ou de conflit - un clin d'œil à l'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan. Les Chinois ont déjà rejeté ces allégations comme étant sans fondement.

"Nous avons eu des conversations directes avec les Chinois à ce sujet", a déclaré Nathaniel Fick, ambassadeur des États-Unis pour le cyberespace et la politique numérique, lors d'une interview accordée mardi à la RSA Conference à San Francisco.

"Nous avons abordé la question directement avec le gouvernement chinois à des niveaux très élevés et nous avons clairement indiqué que ce type de comportement était dangereux, qu'il entraînait une escalade et qu'il n'était pas acceptable", a déclaré M. Fick. Il a précisé qu'il s'était entretenu avec les responsables chinois en compagnie du secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui s'est rendu en Chine du 24 au 26 avril.

Interrogé sur la réaction des Chinois, M. Fick a déclaré : "Ils ont réagi de la même manière que lors des précédentes attaques : "Ils ont réagi de la même manière que lors des précédentes attributions... Ils ont déjà dit qu'il s'agissait d'un stratagème de la part de diverses agences américaines pour obtenir plus d'argent.

L'ambassade de Chine à Washington n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire mercredi.

Les États-Unis et plusieurs de leurs alliés ont tiré la sonnette d'alarme au sujet de cette campagne il y a un an, avertissant que les Chinois pourraient lancer des cyberattaques contre les oléoducs et les gazoducs, les systèmes ferroviaires et d'autres secteurs d'activité essentiels.

On ne sait pas exactement combien d'organisations américaines ont été compromises par les pirates, mais "tout chiffre que nous vous donnons est probablement sous-estimé", a déclaré Brandon Wales, directeur exécutif de l'Agence américaine pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures, lors d'un point de presse séparé à la même conférence.

"Le ciblage de nos infrastructures critiques par les Chinois est généralisé", a-t-il ajouté.

"Il vise un large éventail de petites et moyennes entreprises qui sont potentiellement essentielles dans les chaînes d'approvisionnement individuelles ou qui sont simplement capables de provoquer une panique sociétale dans un endroit du pays.