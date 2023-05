Les pays européens et les États-Unis présentent des candidats rivaux à la tête de l'agence des Nations unies pour les migrations, dans le cadre d'une compétition inhabituellement tendue entre alliés qui s'ouvre lundi à Genève.

Par Gabrielle Tétrault-Farber et Emma Farge

Plus de 100 millions de personnes sont déplacées de force dans le monde et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) s'efforce de garantir des migrations humaines et ordonnées, en intervenant dans les situations d'urgence pour aider les personnes vulnérables.

Les 175 États membres de l'OIM voteront à bulletin secret lors de réunions à huis clos qui débuteront lundi matin.

Les candidats sont la directrice adjointe de l'OIM, Amy Pope, une ancienne conseillère de la Maison Blanche soutenue personnellement par le président américain Joe Biden, et son patron, le Portugais António Vitorino, qui dirige l'organisation depuis 2018.

Mme Pope a annoncé sa campagne l'année dernière et a pris un congé sans solde de l'OIM pour s'y consacrer à partir du mois de mars, tweetant des photos d'elle en train de rencontrer des responsables du monde entier. Elle s'engage à "relever de manière proactive les défis de la migration et à en exploiter les avantages" et affirme qu'elle se concentrera sur ses causes profondes.

M. Vitorino, ancien commissaire européen proche du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, a fait valoir l'augmentation du budget annuel de l'organisation parmi ses réussites.

Interrogé sur le concours, il a admis qu'il était sans précédent.

"Nous n'avons jamais eu de directeur général en exercice qui soit en concurrence avec l'un de ses généraux adjoints. Appelons cela une innovation", a-t-il déclaré aux journalistes. Il a ajouté qu'il bénéficiait du soutien du Portugal et des "vifs encouragements" de l'Union européenne.

Les diplomates ont déclaré que les deux candidats avaient exercé une forte pression ces dernières semaines et qu'ils s'attendaient à plusieurs tours de scrutin pour que l'un d'entre eux obtienne la majorité des deux tiers requise par la constitution de l'OIM. Les deux candidats leur ont dit en privé qu'ils étaient confiants dans leur réussite.

Un diplomate a exprimé en plaisantant son soulagement de voir que le scrutin serait secret, afin d'éviter de s'attirer les foudres de Bruxelles ou de Washington.

Le vote pourrait se prolonger jusqu'à mardi, en fonction du nombre de tours.