Les États-Unis créent une nouvelle force navale au Moyen-Orient dans un contexte de tensions dans le Golfe.

Washington a cherché à rassurer l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui considèrent que l'engagement des États-Unis dans la région s'affaiblit, en apportant un soutien militaire supplémentaire ces derniers mois à la suite des attaques de missiles et de drones contre les pays du Golfe.

Le commandant de la cinquième flotte, le vice-amiral Brad Cooper, a déclaré que la force opérationnelle assurerait, à partir de dimanche, une présence et une posture dissuasive dans la mer Rouge, à Bab al-Mandab et dans le golfe d'Aden.

"Il s'agit d'eaux stratégiquement importantes qui méritent notre attention", a déclaré M. Cooper lors d'un appel aux journalistes, ajoutant que le trafic de personnes et de drogues serait également visé.

Les eaux entourant le Yémen sont un passage clé pour le commerce mondial, y compris l'approvisionnement en pétrole, et les navires ont par le passé été pris pour cible par les Houthis, ainsi que par d'autres forces.

Il y a plus d'une décennie, l'augmentation des patrouilles navales a permis d'endiguer les attaques de pirates sur les navires commerciaux naviguant dans les eaux voisines.

Interrogé sur les raids aériens du Yémen sur les partenaires américains que sont l'Arabie saoudite et les EAU, M. Cooper a déclaré que la force opérationnelle aurait un impact sur la capacité des Houthis à obtenir l'armement nécessaire à de telles attaques.

"Nous serons en mesure de le faire de manière plus dynamique et plus directe que nous ne le faisons aujourd'hui", a ajouté Cooper.

Un responsable américain a déclaré à Reuters que les eaux entre la Somalie, Djibouti et le Yémen étaient des "chemins de contrebande" bien connus pour les armes destinées aux Houthis.

"La nouvelle force d'intervention internationale s'attaquera certainement à ce problème", a déclaré le fonctionnaire, sous couvert d'anonymat.

L'Iran est depuis longtemps accusé de faire passer des armes en contrebande aux Houthis, une accusation qu'il nie.

La nouvelle force opérationnelle navale comprendrait entre deux et huit navires et fait partie des Forces maritimes combinées de 34 nations, que Cooper commande également, qui disposent de trois autres forces opérationnelles dans les eaux voisines ciblant la contrebande et la piraterie.

Les États-Unis ont fourni cette année à l'Arabie saoudite et aux EAU un soutien supplémentaire en matière de défense aérienne à la suite des attaques des Houthis.

Mais des sources diplomatiques ont déclaré que les États du Golfe restent convaincus que l'engagement des États-Unis dans la région s'affaiblit.

Le lancement de la force opérationnelle intervient au milieu d'une trêve de deux mois dans la guerre de près de sept ans au Yémen, qui a tué des dizaines de milliers de personnes et en a déplacé des millions d'autres.