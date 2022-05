Les États-Unis critiquent la Chine et le chef des droits de l'ONU avant la visite du Xinjiang

Le ministère chinois des affaires étrangères a annoncé que Mme Bachelet se rendra dans le pays du 23 au 28 mai, dans ce qui sera le premier voyage du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme dans ce pays depuis 2005. Son programme comprend un voyage au Xinjiang, où, selon les militants, environ un million de musulmans ouïghours sont détenus en masse.

Les États-Unis accusent Pékin de commettre un génocide dans cette région, et les groupes de défense des droits occidentaux craignent que la visite ne soit perçue comme une approbation du bilan de la Chine en matière de droits.

"Nous sommes profondément préoccupés par la visite à venir", a déclaré Ned Price, porte-parole du département d'État, lors d'un point de presse, ajoutant que les États-Unis n'avaient "aucune attente que la RPC (République populaire de Chine) accorde l'accès nécessaire pour mener une évaluation complète et non manipulée de l'environnement des droits de l'homme au Xinjiang".

M. Price a déclaré que les États-Unis avaient fait part de leurs inquiétudes à la Chine et à Mme Bachelet, qui, selon lui, n'a pas tenu compte pendant des mois des appels répétés des États-Unis et d'autres pays à publier un rapport de son personnel sur la situation au Xinjiang.

"Malgré les fréquentes assurances données par son bureau que le rapport serait publié dans les plus brefs délais, il ne nous est toujours pas parvenu", a déclaré M. Price.

"Le silence persistant du Haut-Commissaire face à des preuves indiscutables d'atrocités au Xinjiang et d'autres violations et abus des droits de l'homme dans toute la RPC est profondément inquiétant, d'autant plus qu'elle est et devrait être la principale voix en matière de droits de l'homme", a-t-il ajouté.

La Chine a nié les allégations occidentales de travail forcé et de génocide contre les Ouïghours et a averti les autres pays de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de la Chine en critiquant ses actions au Xinjiang.

Human Rights Watch a déclaré vendredi qu'elle et d'autres groupes de défense des droits avaient exprimé leurs inquiétudes quant au fait que le gouvernement chinois "manipulerait la visite comme un coup de relations publiques".