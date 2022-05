Les États-Unis déclarent aux dirigeants de l'Asie du Sud-Est qu'ils seront présents dans la région pendant "des générations".

S'adressant à un sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, qui compte 10 membres, la vice-présidente Kamala Harris a déclaré que la région était une priorité pour les États-Unis. La séance d'ouverture de leur réunion au département d'État vendredi portera sur la sécurité maritime et les questions de santé, a-t-elle déclaré.

"Les États-Unis et l'ANASE partagent une vision pour cette région, et ensemble nous nous prémunirons contre les menaces qui pèsent sur les règles et les normes internationales", a-t-elle déclaré.

Elle n'a pas mentionné nommément la Chine, que Washington accuse d'utiliser la coercition contre ses voisins.

"Nous nous tenons aux côtés de nos alliés et partenaires pour défendre l'ordre maritime fondé sur des règles, ce qui inclut la liberté de navigation et le droit international", a-t-elle déclaré.

"En tant que nation indo-pacifique, les États-Unis seront présents et continueront à s'engager en Asie du Sud-Est pour les générations à venir", a ajouté Mme Harris.

Mme Harris a déclaré que les États-Unis continueraient à répondre avec l'ANASE à la menace du COVID-19, ayant déjà fait don de plus de 115 millions de vaccins à la région.

"Tant que le COVID est présent dans un pays, il nous affecte tous", a-t-elle déclaré.

Le président Joe Biden a lancé le sommet, qui réunit le Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam, en organisant un dîner pour les dirigeants à la Maison Blanche jeudi.

Le dirigeant du Myanmar a été exclu à la suite d'un coup d'État l'année dernière et les Philippines, alliées des États-Unis par le traité, sont en transition après une élection, bien que M. Biden ait parlé au président élu du pays, Ferdinand Marcos Jr, mercredi. Le pays était représenté par son secrétaire aux affaires étrangères.

L'administration Biden espère que ces efforts montreront aux pays que Washington reste concentré sur l'Indo-Pacifique et le défi à long terme de la Chine, qu'elle considère comme son principal concurrent malgré la crise en Ukraine.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie sera également à l'ordre du jour, les États-Unis espérant persuader les pays de l'ANASE de faire davantage pour repousser Moscou.

Jeudi, Washington a promis 150 millions de dollars pour aider à améliorer les infrastructures, la sécurité, la préparation aux pandémies et d'autres projets dans l'ANASE, mais les dépenses américaines font pâle figure en comparaison de celles de la Chine.

Rien qu'en novembre, Pékin s'est engagé à leur fournir une aide au développement de 1,5 milliard de dollars sur trois ans pour lutter contre le COVID et alimenter la reprise économique. Les responsables américains admettent que Washington doit intensifier son jeu dans la région.

Les nouveaux engagements américains comprendront le déploiement d'un navire des garde-côtes américains dans la région pour aider à contrer ce que Washington et les pays de la région ont décrit comme la pêche illégale de la Chine.

M. Biden travaille sur d'autres initiatives, notamment l'investissement dans les infrastructures "Build Back Better World" et un cadre économique indo-pacifique (IPEF). Mais aucune n'est finalisée.

Le sommet marque la première fois que les dirigeants de l'ASEAN se réunissent en tant que groupe à la Maison Blanche et à Washington, et leur première réunion organisée par un président américain depuis 2016.

INQUIÉTUDE À L'ÉGARD DE LA CHINE

Les pays de l'ASEAN partagent de nombreuses préoccupations de Washington concernant l'affirmation de la Chine, notamment la revendication par Pékin de sa souveraineté sur de vastes étendues de la mer de Chine méridionale où le Vietnam, les Philippines, Brunei et la Malaisie ont des revendications rivales.

Mais ils restent également prudents quant à une prise de position plus ferme avec Washington, étant donné leurs liens économiques prédominants avec Pékin et les incitations économiques limitées des États-Unis.

Ils ont également été frustrés par un retard des États-Unis à détailler les plans d'engagement économique depuis que l'ancien président Donald Trump a quitté un pacte commercial régional en 2017.

Le Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob a déclaré jeudi que Washington devrait adopter un programme de commerce et d'investissement plus "actif" avec l'ASEAN.

L'IPEF devrait être lancé lors du voyage de Biden au Japon et en Corée du Sud la semaine prochaine. Mais il ne propose pas actuellement l'accès élargi au marché que les pays asiatiques recherchent, compte tenu de la préoccupation de M. Biden pour les emplois américains.