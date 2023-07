L'U.S. Forest Service a déclaré avoir déclenché un nouvel incendie au Nouveau-Mexique en 2022, ce qui porte à trois le nombre d'incendies qu'il a déclenchés dans cet État frappé par la sécheresse l'année dernière, dont le plus important des États contigus des États-Unis.

L'incendie de Cerro Pelado s'est déclaré en avril 2022 près de Los Alamos, lorsque des vents violents ont alimenté un tas de troncs et de branches en feu provenant d'un brûlage contrôlé destiné à réduire les risques d'incendie, a indiqué le service forestier américain dans un récent rapport faisant suite à une enquête de plus d'un an.

Cette révélation a soulevé de nouvelles questions quant à la capacité du service des forêts à mener en toute sécurité des brûlages contrôlés dans le sud-ouest des États-Unis, en proie au réchauffement climatique.

La gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, a déclaré que le Service des forêts avait dû abandonner son approche habituelle des brûlages dirigés alors que le changement climatique et la sécheresse extrême sévissaient dans la région.

"Je suis - une fois de plus - scandalisée par la négligence du Service forestier des États-Unis qui a causé cette destruction", a déclaré Mme Lujan Grisham dans un communiqué concernant l'incendie qui a brûlé plus de 18 210 hectares et détruit 10 maisons et d'autres structures.

L'agence a attribué l'incendie de Cerro Pelado à des vents forts et à des forêts sèches, comme elle l'avait fait pour deux autres incendies déclenchés en avril 2022. Les deux autres ont fusionné pour former le plus grand incendie de l'histoire de l'État, connu sous le nom de Calf Canyon/Hermits Peak Fire.

"Cette enquête vient s'ajouter aux nombreuses preuves montrant à quel point la forêt nationale de Santa Fe a été affectée par des conditions environnementales extrêmes dues à une sécheresse historique en 2022", a déclaré Michiko Martin, Forestier régional du Sud-Ouest du Service forestier, dans un communiqué.

Le Forest Service a interrompu les brûlages dirigés à l'échelle nationale en 2022 afin d'enquêter sur les causes de l'incendie de Calf Canyon/Hermits Peak, qui a brûlé plus de 340 000 acres et détruit 903 maisons et autres structures.

L'agence a mis en place de nouvelles procédures après avoir constaté que le personnel mal formé et mal équipé était soumis à des pressions pour atteindre les objectifs des brûlages dirigés et ne comprenait pas comment le changement climatique avait asséché le paysage.