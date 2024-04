Le ministère américain du travail a déclaré lundi que SK Battery America devait payer 77 200 dollars d'amendes pour cinq violations graves des règles de sécurité, après que des travailleurs de Géorgie ont subi des dommages respiratoires potentiellement permanents lors d'un incendie de batteries au lithium survenu en octobre 2023.

En janvier, le ministère a déclaré que SK Battery, fournisseur de Volkswagen et de Ford Motor, avait exposé les employés d'une usine américaine de batteries à des niveaux dangereux de nickel et d'autres métaux, et qu'il devait payer 75 000 dollars d'amendes pour six violations graves.